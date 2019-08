GOG-spillere imponerer ved U19-VM

Håndbold: Det mandlige danske U19-landshold med hele syv GOG-spillere i truppen er kommet flyvende fra start ved U19-VM, der afvikles i Skopje, Nordmakedonien. De tre første kampe er alle resulteret i storsejre til Danmark, der i snit har vundet kampene med 10 mål.

Først blev det 30-23 over Japan, herefter 29-19 over Argentina og dernæst 35-22 over Nigeria. Dermed topper Danmark gruppe C som gruppens eneste hold med maksimumpoint.

GOG-målmand Svend Rughave blev kåret som kampens spiller i opgøret mod Japan.

De seks øvrige GOG-spillere i den danske trup er Anders Beuschau, Jeppe M. Cieslak, Anton K. Filtenborg, Steven Plucnar Jacobsen, Simon B. Pytlick og Oliver Wosniak.

Søndag aften klokken 20.30 spiller Danmark næste gruppekamp mod værterne fra Nordmakedonien, der efter åbningsnederlaget til Argentina har besejret Nigeria og Bahrain.

Danmarks sidste gruppekamp er mandag klokken 18.30 mod Bahrain.

Herefter venter ottendedelsfinaler på onsdag og kvartfinaler på torsdag. Semifinaler spilles lørdag og finale samt bronzekamp søndag.