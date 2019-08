GOG-spillere før ligastart: Tid til restitution

Halvskadede GOG-spillere får mulighed for at pleje deres dårligdomme for at blive helt klar til ligastarten. Først lørdag og søndag trænes der håndbold i Gudme som optakt til mandagens møde med oprykkerne fra Fredericia HK.

Håndbold: GOG tabte tirsdag aften Super Cup-opgøret i Næstved mod Aalborg Håndbold med 25-30 i en kamp, hvor der blev trukket veksler på spillere, som kæmper med skader. Det gjaldt ikke mindst stregspilleren Arnar Freyr Arnarsson, højrebacken Stig-Tore Moen Nilsen og backen/playmakeren Mathias Gidsel. Kaptajn Lasse Kronborg kom slet ikke i aktion.

Næste kamp for GOG er første opgør i ligaens grundspil ude mod oprykkerne fra Fredericia HK på mandag.

Cheftræner Nicolej Krickau vil sikre sig en friskere trup til ligaopgøret. Det sker ved at give truppen - og ikke mindst de halvskadede - mulighed for restitution.

Truppen mødes inden, men der vil først blive egentlig håndboldtræning lørdag og søndag som optakt til kampen i thansen Arena i Fredericia.

- Vi vil være skarpere, når vi når mandag. Nu får spillerne tid til at restituere, så de er helt klar til den kamp, lyder det således fra Nicolej Krickau.

Nederlaget til sidste sæsons nordjyske vindere af the double var markant. Og det blev endog en realitet med et Aalborg-hold uden de langtidsskadede profiler, Ómar Ingi Magnússon og Andreas Holst Jensen, som dog meldes godt på vej tilbage.

Lodtrækningen til kvartfinalerunden i pokalturneringen magede sig i øvrigt således, at GOG skal til netop Aalborg i slutningen af december. Og GOG tager imod nordjyderne i ligagrundspillet allerede lørdag den 7. september.

Fredericia HK er en modstander på en hylde under Aalborg, men GOG skal mandag op mod et ambitiøst Fredericia HK-hold, der har en oprykkers gejst og optimisme samt et stærkt hjemmepublikum i ryggen. Jyderne tabte de to sidste træningskampe - 31-35 hos BSV i Silkeborg og hjemme 28-32 til Århus Håndbold. Til gengæld storsejrede Fredericia HK 33-23 hjemme i et træningsopgør mod HC Odense fra 1. division.