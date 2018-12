GOG-spiller er knust: Alvorlig knæskade sender profil ud inden VM

Niclas Kirkeløkke, der netop har skrevet kontrakt med Rhein-Neckar Löwen i Bundsligaen, er sandsynligvis helt ude i det næste halve år. Chokeret landstræner udtager Martin Larsen i stedet Kirkeløkke, men siger: ”Det er et alvorligt slag for os, fordi Niclas var tiltænkt en kæmpe rolle på holdet".

Det kom som et chok i GOG-lejren i forbindelse med fredag eftermiddags træning: En MR-scanning af det venstre knæ, landsholdsback Niclas Kirkeløkke kom til skade med ved en aktion mod BSV i Silkeborg i lørdags, har således vist, at det bagerste korsbånd er revet over.

Skaden betyder sandsynligvis, at Niclas Kirkeløkke er ude i et halvt år. Højrebacken misser dermed VM i januar og et muligt stort forår for GOG, inden turen går til Bundesligaen.

- Niclas er helt knust og kan ikke ikke tale om det. Al kommunikation om situationen går gennem mig. Og holdkammeraterne er også selvfølgelig dybt berørte på Niclas' vegne, siger GOG-cheftræner Nicolej Krickau til Sport Fyn.

Aktionen i Silkeborg, hvor Kirkeløkke kom galt af sted så ikke så alvorlig ud, men han havde tydeligvis smerter efter faldet på venstre ben, og han fortalte efterfølgende til Sport Fyn, "at det var som om hans ben var lammet".

Kirkeløkke var inde i en kort forsvars-aktion i onsdagens pokalkamp mod BSV i Silkeborg, men han var tydeligvis ikke til meget. Han var tidligere blevet ultralyds-scannet uden der havde vist sig problemer, men en MR-scanning fredag, hvor man kunne se dybt ind i knæet, afslørede de barske kendsgerninger.

Et overrevet, bagerst korsbånd kan ikke opereres men skal genoptrænes.

- Et konservativt bud er genoptræning i et halvt års tid. Niclas stod over for et muligt rigtigt stort VM på hjemmebane, og i GOG har vi også muligheden for et stort forår. Selvfølgelig er det også en ærgerlig situation for GOG, men lige nu går alle vore tanker til Niclas, fastslår Nicolej Krickau.

En chokeret landstræner Nikolaj Jacobsen har ifølge en pressemeddelelse fra håndboldforbundet allerede udtaget en erstatning for Niclas Kirkeløkke i form af Martin Larsen fra franske Pays d'Aix. Men landstræneren siger i pressemeddelelsen:

- Det er et alvorligt slag for os, fordi Niclas var tiltænkt en kæmpe rolle på holdet.

Niclas Kirkeløkke har vist topform i denne sæson helt frem til sin skade. Men gennem karrieren har Kirkeløkke været ramt af alvorlige skadesuheld - specielt med sin venstre skulder, hans skudskulder.