GOG slår Nordsjælland og sikrer to point til slutspil

Med en sejr over Nordsjælland Håndbold sørgede GOG for, at holdet starter med to point i slutspillet.

Håndboldherrerne fra GOG sikrede sig tirsdag et godt udgangspunkt, til når kampen om det danske mesterskab for alvor begynder.

Med en 30-27-sejr på udebane over Nordsjælland Håndbold er fynboerne nemlig sikre på at slutte i top-2 i Herre Håndbold Ligaens grundspil og dermed starte med to point på kontoen, når slutspillet indledes.

Tirsdagens sejr bringer GOG op på førstepladsen i ligaen med 38 point. Aalborg Håndbold har 37 point på andenpladsen, men har spillet en kamp færre.

Tredjepladsen indtages af Bjerringbro-Silkeborg (BSV). Men med 33 point og to kampe tilbage i grundspillet kan BSV ikke nå at overhale GOG.

Nordsjælland Håndbold ligger på tiendepladsen og havde allerede før tirsdagens kamp udspillet sin chance for at komme i slutspillet.

GOG sad i kampens indledning på begivenhederne mod Nordsjælland. Halvvejs i første halvleg stod der 8-4 i fynsk favør, men derefter begyndte hjemmeholdet at nærme sig, så der ved pausen stod 14-12.

Ligesom i første halvleg startede GOG efter pausen med at lægge afstand til Nordsjælland. Men igen svarede Nordsjælland tilbage, og med lidt under ti minutter tilbage af kampen var hjemmeholdet kun bagud med et enkelt mål.

Med tre minutter tilbage fik Nordsjælland for første gang siden 0-0 bragt lighed på måltavlen ved stillingen 27-27, og så var der lagt op til en spændende afslutning.

Her trak GOG det længste strå efter at have holdt Nordsjælland fra at score, mens fynboerne selv fik bolden i mål tre gange.

De otte bedste hold i grundspillet går videre til slutspillet om det danske mesterskab, hvor holdene deles op i to grupper.

Nummer et og to i tabellen starter slutspillet med to point, mens nummer tre og fire har ét point fra start. Resten starter med nul point.