GOG ruster sig til nye sæsoner i toppen

GOG's trænerduo - cheftræner Nicolej Krickau (th.) og assistent Mathias Albrektsen (tv.) - kan se frem til interessante nye navne i GOG-truppen fra næste sæson. For Albrektsens vedkommende er der dog lige det MEN, at hans aftale med klubben udløber til sommer, men efter Sport Fyns oplysninger forhandler de to parter om en forlængelse af samarbejdet.Foto: Kim Rune

Dagens efter pokal-exit kunne GOG fortælle om stærk, ny aftale med islandsk landsholds-stregspiller, og Sport Fyn kan sætte navn på to andre mulige spillere i gult fra den kommende sæson. GOG måske på markant hugst i den svenske mesterklub IFK Kristianstad.

Håndbold: GOG-direktør Kasper Jørgensen har i de seneste uger arbejdet intenst i håndboldens transfermiljø, efter det stod klart, at tre profiler i den nuværende trup siger farvel efter denne sæson - målmand Ole Erevik og stregspiller Lars Hald stopper karrieren, mens landsholdsbacken i højre side, Niclas Kirkeløkke, fortsætter karrieren i Bundesligaen i Rhein-Neckar Löwen. Torsdag - dagen efter GOG's pokalexit i Silkeborg i kvartfinalen mod BSV med et klart fynsk nederlag på 30-35 - offentliggjorde GOG så erstatningen for Lars Hald, nemlig den islandske landsholdsspiller, Arnar Freyr Arnarsson, 22 år, der pt. spiller for stærke, svenske IFK Kristianstad. Det bliver en spiller, der "fylder" på stregen, som skal supplere svenske Oscar Bergendahl. Freyr er således 201 centimeter høj og vejer 113 kilo. Flere ekspertkilder kalder over for Sport Fyn aftalen med Freyr for "et fremragende stykke arbejde af GOG's sportslige ledelse". - Jeg har fulgt Freyr nøje i de seneste to-tre år. Det er en spiller, jeg forventer mig utrolig meget af, lyder det fra GOG-cheftræner Nicolej Krickau.

Det mentale spil Hvilket hold får hurtigst styr på den mentale nedtur efter at være røget ud af pokalturneringen? Det er det interessante spørgsmål før lørdagens møde mellem GOG og TTH Holstebro i Gudme i sidste runde af ligaens grundspil før januarpausen med VM i Danmark/Tyskland.I kvartfinalerunden i pokalen tabte TTH Holstebro tirsdag aften 25-29 på hjemmebane til Århus Håndbold, mens et skadesramt GOG onsdag aften måtte bøje nakken med 30-35 i Silkeborg til et nærmest optimalt spillende BSV.



GOG-spillerne havde fridag torsdag, så der bliver kun et enkelt fynsk træningspas, fredag, som optakt til ligamødet i Su'vi:t Arena.

Arnar Freyr Arnarsson, 22-årig islandsk stregspiller, erstatter Lars Hald fra den kommende sæson i GOG på en toårig aftale. Foto: IFK Kristianstad

GOG er en god mellemstation - Vi har fået Arnars underskrift i kamp med blandt andet tyske klubber. Vi er meget tilfredse med, at han har valgt GOG. Vi kan tilbyde en topklub i den danske liga, og det er for flere spillere mere attraktivt end en bund- eller mellemklub i en stærkere liga - eksempelvis den tyske, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen og tilføjer: - Mange nordiske spillere ser den danske liga som en god mellemstation for udvikling til et hop til stærkere ligaer rundt om i Europa. Efter sidste sæson sagde GOG farvel til tre norske spillere - Magnus Jøndal og Gøran Johannessen spiller nu i SG Flensburg-Handewitt og Henrik Jakobsen i franske Toulouse. GOG har fået den stærke islandske fløj, Odinn Thor Rikhardsson, til den igangværende sæson. Det er en spiller, som er i fuld gang med at brede sine vinger helt ud, og som man med garanti vil se i en stærk europæisk klub på sigt.

Samme filosofi som GOG GOG er tilsyneladende også tæt på at få både en ny højre back og en ny målmand på plads som erstatning for henholdsvis Niclas Kirkeløkke og Ole Erevik. - Vi er i realitetsforhandlinger med navne på begge positioner. Rent faktisk forventer jeg en underskrift fra en ny højre back en af de nærmeste dage. Jeg kan med sikkerhed sige, at vi også får et tophold i næste sæson, fastslår Kasper Jørgensen. Efter Sport Fyns oplysninger kan der være tale om yderligere to spillere fra IFK Kristianstad, som GOG forhandler med, nemlig den venstrehåndede højreback, Stig Tore Moen Nilsen, samt målmand Leo Larsson. GOG har ofte brugt IFK Kristianstad som træningsmodstander og har et indgående kendskab til holdet. Samtidig er det en realitet, at Kristianstad har en håndboldfilosofi og en spillestil, som ligger tæt op af GOG's, så integrationen er forholdsvis enkel. Mesterklubben IFK Kristiansand fører den svenske liga suverænt med seks point ned til Malmø og syv point ned til Skövde og Ystads IF.