GOG-profils skade chokerer holdkammerater

Håndbold: GOG-spillerne sad i omklædningsrummet i Gudme efter fredagens træning - det sidste træningspas inden lørdagens vigtige møde i ligaen på hjemmebane mod TTH Holstebro.

Men det blev ikke den normale lette og hyggelige stemning ved afslutningen på træningsanstrengelserne. En alvorlig cheftræner, Nicolej Krickau, måtte nemlig fortælle, at landsholdsback Niclas Kirkeløkkes skade i venstre knæ efter et fald i ligakampen mod BSV sidste lørdag var meget alvorlig - et overrevet, bagerste korsbånd. Det havde en MR-scanning vist.

Skaden betyder et farvel til VM på hjemmebane for Kirkeløkke og også et farvel til et måske stort forår for GOG. Skaden betyder ikke en operation men genoptræning gennem sandsynligvis et halvt års tid.

- Der blev meget stille i omklædningsrummet. Det var som om, der gik en engel gennem rummet. Alle blev meget kede af det på Niclas' vegne. Han er en fantastisk spiller - men også en fantastisk holdkammerat. Alle vidste, hvor meget Niclas havde glædet sig til VM-slutrunden, fortæller anfører Lasse Kronborg.

Niclas Kirkeløkke har valgt at lade al kommunikation gå gennem Nicolej Krickau, men Kirkeløkke siger dog i en pressemeddelelse fra GOG:- Jeg er så ærgerlig og ked af det. Lige her før et VM på hjemmebane og det sidste halve år i GOG. Nu handler det om lige at sunde sig og så fokusere på genoptræningen.