GOG-profiler bar tungt frem til VM-bronze

Håndbold: Et nyt kuld af talenter fra GOG/Oure-skolerne er på vej frem, hvoraf nogle allerede i den kommende sæson vil blive en del af GOG's ligatrup.

Søndag eftermiddag blev det en realitet, at det rød-hvide U19-landshold hentede bronze ved VM-slutrunden i Nordmakedonien. Det skete med en stribe GOG-profiler i truppen - og i øvrigt med GOG-assistenttræner, Mathias Albrektsen, som assistent for landsholdet.

Danmark vandt en ganske sikker sejr på 35-27 over Portugal i bronzekampen.

- Jeg er stolt af holdet, og GOG'erne bar den gule bluse flot frem, lyder det fra playmaker Simon Bogetoft Pytlick, som GOG-cheftræner Nicolej Krickau allerede har udset til en bærende rolle på ligaholdet i den nye sæson, hvor det bliver alvor på onsdag med en pokalottendedelsfinale i Maribo mod Team Sydhavsøerne fra 1. division.

Bogetoft Pytlick missede kvartfinale, semifinale og bronzekamp på grund af en fibersprængning i maveregionen i gruppekampen mod Nordmakedonien men bar flot i gruppekampene. Han forventer en pause på tre-fire uger.

Playmakeren er blevet bedt om at møde frem i lufthavnen mandag for at modtage sin bronzemedalje, når den øvrige U19-trup lander.

- Og det er jeg naturligvis ekstremt glad for, som det lyder fra GOG'eren.

Ud over Simon Bogetoft Pytlick kan man forvente at se målmand Svend Rughave (man of the match i kvartfinalen) og venstrefløjen Jeppe Cieslak i ligasammenhæng i den kommende sæson. Desuden er der følgende GOG'ere i U19-truppen: Steven Plucnar Jacobsen (stregspiller), Oliver Wosniak (venstre back), Anton Filtenborg (højre fløj) og Anders Beuschau (stregspiller).