GOG-profil til SG Flensburg-Handewitt fra 2020

Et af dansk håndbolds største backtalenter, Lasse Møller, har udnyttet en klausul i sin kontrakt med barndomsklubben GOG til at rykke videre efter næste sæson.

- Men jeg glæder mig samtidig til at slutte ordentlig af i GOG både i denne og næste sæson. Og der går vi selvfølgelig efter at vinde så meget, vi kan.

- Jeg glæder mig rigtig meget over at have fået et tilbud, der passer perfekt til mig. Og jeg er glad for, at jeg nu har fået fremtiden på plads, siger Lasse Møller og tilføjer:

Værnepligt aftjent

I GOG er klubben ærgerlig over at miste en af sine lokale stjerne.

- Vi ville gerne have skrevet kontrakt med Lasse i 10 år, som det lyder fra direktør Kasper Jørgensen, og han tilføjer:

- Men når de europæiske topklubber kommer med tilbud til de talentfulde profiler, så er det helt naturligt, at spillerne har lyst til det eventyr også. For det første er jeg rigtig glad på Lasses vegne over, at han skal videre til en af de store klubber i Europa. Og for GOG er det også rigtig fint. Vi kan kun glæde os over at have spillere, der er attraktive for de største klubber. Det gør det også nemmere for os at rekruttere nye talenter. Lasse er en spiller, der har været i klubben altid. Han har aftjent sin værnepligt her.

GOG har allerede en ny stjerne i svøb på venstre back. Emil Lærke udvikler sig nærmest fra kamp til kamp og leverede så sent som i onsdagens første DM-semifinale mod Skjern Håndbold en afgørende indsats for sejren. Samtidig er der vedholdende rygter om, at landsholdsspilleren, Morten Olsen, der netop i sommeren 2020 vender hjem efter 10 år i udlandet, lander i klubben på Sydfyn.

En anden stor GOG-profil, Niclas Kirkeløkke - højre back - forlader GOG allerede efter denne sæson for at tørne ud for Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen.