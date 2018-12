GOG-profil stopper karrieren til sommer

Klassisk afslutter-attitude fra GOG-stregspilleren Lars Hald, der slutter sin håndboldkarriere til sommer. Men som det lyder fra Hald: Først skal jeg have et stort forår med GOG. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Tilbagevendende problemer med sit højre knæ betyder, at stregspilleren Lars Hald - nærmest indbegrebet af GOG-ånden - stopper karrieren, et år før hans aftale løber ud.

Håndbold: Der har håndboldmæssigt altid stået "GOG" i hjertet på Lars Hald. Men til sommer er det slut - både med GOG og en stor håndboldkarriere. Gennem fem sæsoner var stregspilleren og den tidligere anfører med til at føre det nye GOG - efter konkursen over det gamle GOG-selskab - fra 1. division tilbage til toppen af dansk herrehåndbold, hvor han og holdet hentede DM-bronze i sæsonen 2015/16. Og det var med en Lars Hald altid visende de klassiske GOG-dyder - fight, vilje og "holdet over alle". Efter en enkelt sæson i fransk håndbold - hos Chartres Metropole Handball 28 tæt ved Paris - vendte Lars Hald tilbage til GOG på en treårig aftale til sæsonen 2017/18. En sæson, der fik en trist start med problemer i det højre knæ, han var blevet meniskopereret i tilbage i 2008. Siden har 30-årige Hald kæmpet med tilbagevendende problemer med knæet, og selv om han også i anden omgang i GOG har leveret store præstationer - så sent som i anden halvleg i lørdags mod Mors-Thy Håndbold - har stregspilleren truffet en svær beslutning: Han stopper i GOG til sommer - et år før udløbet af sin kontrakt - og han indstiller karrieren helt.

Lars Beck-Hald - er 30 år.- stammer fra Kærby.



- bor i Odense.



- er gift med Ditte Beck-Hald.



- er GOG'er med stort "G" efter syv sæsoner i klubben - også som anfører.

Flere lægers vurdering - Det har selvfølgelig været en svær beslutning, for jeg elsker håndbold. Men beslutningen mildnes af, at jeg trods alt slutter i den klub, som jeg elsker, og som jeg identificerer mig med, lyder det fra Lars Hald. På spørgsmålet, om det er ham selv eller klubben, der har taget initiativet til beslutningen, svarer Hald: - Vi er i fællesskab blevet enige om at ophæve kontrakten. Men det er i bund og grund helt min beslutning, som jeg tog for nogle måneder siden. Og den kommer ikke ud af det blå. Jeg har haft flere professionelle til at undersøge knæet, og deres melding har været enslydende: Kirurgi vil ikke hjælpe. De har selvfølgelig lagt beslutningen over til mig selv, og jeg har valgt at sige: Det giver ingen mening at fortsætte. Jeg skal jo også have et godt liv efter håndbolden, hvor jeg kan fungere optimalt med arbejde og familie.

Vil bidrage til noget stort Lars Hald fortæller, at han er blevet markant støttet af sin hustru, Ditte, i beslutningen, og som han tilføjer: - Vi har haft mange lange og gode snakke gennem de seneste måneder. Hald er uddannet revisor og fortæller, at han måske allerede er på vej til en stilling i et revisionsfirma fra den dag, det er slut med håndbolden. Men han understreger samtidig: - Jeg er klar til at bidrage med alt det, jeg kan til holdet, i resten af sæsonen. Jeg håber, jeg kan være med til at give GOG noget stort - allerhelst en DM-titel. Og så er det fantastisk, at jeg når at spille mod Kiel i min karriere (i EHF Cuppens gruppespil, red.). Med blandt andet dosering af træningen føler Lars Hald sig klar til at kunne levere væsentlige bidrag på GOG's streg i et meget spændende forår for holdet. Hald fik de første problemer med knæet helt tilbage i 2000 og blev altså opereret i 2008. På spørgsmålet, om han føler, han kom tilbage til GOG med en krop, der ikke var 100 procent, svarer stregspilleren: - Bestemt ikke. Jeg har i mange år kunnet håndtere knæet. Jeg missede kun en enkelt kamp i Frankrig, og det var fordi, jeg havde slået mit hoved. Jeg føler også, jeg er kommet tilbage til GOG og har leveret - og leverer - det jeg står for.

Ny opgave for direktør Fra GOG-direktør Kasper Jørgensen lyder det: - Lars har haft enorm betydning for holdet. Han er en ægte holdspiller og står med sin fight og vilje for det, GOG står for. På spørgsmålet, om han føler, det var en fejl at købe Lars Hald tilbage til GOG i forhold til stregspillerens "svage knæ", svarer Kasper Jørgensen: - Nej. Vi begyndte allerede at snakke med Lars et halvt år efter, han havde forladt os, og Lars spillede jo uden problemer i Frankrig. Og i den nye periode i GOG har Lars leveret både på og uden for banen. Med farvellet til Lars Hald til sommer er der lagt en ny opgave på GOG-direktøren, der altså skal ud og finde en ny streg som supplement til svenske Oscar Bergendahl og unge Lukas Jørgensen. I forvejen skal GOG også til sæson 2019/20 have fundet en ny målmand - som erstatning for norske Ole Erevik, der også stopper karrieren til sommeren - samt en ny højre back som erstatning for Niclas Kirkeløkke, der fortsætter karrieren i Bundesligaen hos Rhein-Neckar Löwen.