Danmarks U21-landshold med tre GOG-spillere er kommet godt fra land ved VM-slutrunden i Spanien med to sejre i sine to første gruppekampe.

Håndbold: Det danske landshold kom til den igangværende VM-slutrunde for U21 i Galicien, Spanien, på et wildcard.

Men de rød-hvide har gjort det godt indtil videre i gruppe D med to sejre i de to første kampe og ligner et hold, der går videre til mellemrunden.

Først vandt danskerne 32-31 over Norge, og derefter blev det til en sikker sejr på 30-25 over Tyskland med hele 11 scoringer af GOG's venstre back, Emil Lærke. Lærke nettede tre gange i sejren over Norge.

GOG-backen har imponeret i det spanske. På twitter beskrev det internationale håndboldforbundt, IHF, således efter opgøret mod Tyskland Emil Lærke som "en kommende verdensstjerne på venstre back".

De to øvrige GOG'ere med ved slutrunden er fløjen/playmakeren Mathias Gidsel og stregspilleren Lukas Jørgensen.

De to GOG-fløje, Emil Jakobsen og Frederik Bo Andersen, har meldt fra til slutrunden på grund af knæproblemer.

Fredag spiller Danmark sin tredje kamp i Pontevedra - mod bundproppen i gruppe D, Argentina.

Island topper gruppe D - ligesom de rød-hvide med to sejre. Islændingenes målscorer er bedre end danskernes blandt andet på grund af en storsejr, 26-19, over Chile. Netop i det opgør imponerede GOG's nye målmand, islandske Viktor Gisli Halgrimsson, 19 år. Den store målmand fylder imponerende godt i målet og er speciel stærk på afslutninger fra stregen.

Umiddelbart ligner Halgrimsson egentlig Niklas Landin i statur og spillestil, og det er jo ikke den værste at ligne for en håndboldmålmand!

Islændingen bliver givetvis et meget spændende bekendtskab i GOG i den kommende sæson.