GOG-profil: Alt op i en højere enhed

Meget tyder på, at sæsonen er forbi for Magnusson, der altså sandsynligvis heller ikke er med i Gudme på torsdag.

Og det begyndte skidt for både Aalborg Håndbold og klubbens fans, allerede inden kampen blev sat i gang. Et par timer før opgørets start slap det således ud, at hjemmeholdet måtte stille op uden sin absolutte profil, Ómar Ingi Magnússon, der pådrog sig en mindre hjernerystelse i nordjydernes semifinalerunde mod BSV.

"Der er kun en klub i Danmark", sang 400 medrejsende fans ned mod GOG-spillerne i sekunderne efter, at sejren var en realitet. I det hele taget fyldte de 400 gule fans mere end de 4600 røde i det meste af opgøret. Det var som om, hjemmeholdets støtter kunne mærke, at det her ville ikke blive deres heltes dag.

Og, ja, det fungerede også i den grad i det nordjyske for fynboerne, søndag. Både for Lasse Møller - med 12 scoringer heraf to på straffekast - og for hele GOG-holdet.

- Meget afhænger af, hvordan vore folk på distancen kan komme til afslutninger. Det er en væsentlig nøgle for os. Og GOG's to kommende spillere i Bundesligaen - Niclas Kirkeløkke (fra næste sæson i Rhein-Neckar Löwen) og Lasse Møller (i SG Flensburg-Handewitt fra sommeren 2020) - og til dels også unge Emil Lærke brugte nøglen og fik låst Aalborgs forsvar op. Og til dels væk.

GOG tager imod Aalborg Håndbold i Su'vi:t Arena i Gudme i den anden DM-finalekamp på torsdag med kampstart klokken 20.30. DM-titlen går til det hold, der først når tre point. Efter sejren i Aalborg har GOG to point. Det vil sige, at et point - altså uafgjort - torsdag aften er nok, så er GOG dansk mester for første gang i 12 år. Hvis GOG taber på torsdag, skal DM-finalerunden ud i en tredje kamp i Aalborg på søndag. Ved uafgjort i tredje opgør, afgøres det hele i forlængelse(r) og eventuelt straffekast. Det bliver atter en fyldt Su'vi:t Arena på torsdag - små 2000 tilskuere - hvor hovedparten vil forsøge at bære GOG frem mod den DM-titel, klubben ønsker sig så inderligt.

- Spillerne skal have lov til at glæde sig. Og jeg er glad. Men så skal vi tilbage i arbejdsmode. Der er et stykke arbejde, der skal gøres færdigt. Og der er fortsat ting, vi kan forbedre.

- Vi er kommet langt, men vi ved også, at vi skal spille op til vort bedste i Gudme for at lukke tingene, konstaterede Lasse Møller.

GOG kom gennem opgøret stort set uden tekniske fejl, mens hjemmeholdet begik et hav af fejl, der skabte basis for gule kontraløb.

Pausestilling lød altså på 16-14 til GOG, efter at hjemmeholdet havde været foran med et, to og tre mål i hovedparten af de første 20 minutter. Men Aalborg fik aldrig slået et alvorligt hul - GOG løb ikke ind i de stimer, holdet tidligere har haft, men fire, fem mål imod sig. Man sad med en følelse af, at GOG havde kontrol over tingene, og det var tydeligvis også den følelse, der prægede hjemmeholdets fans på lægterne.

Med på hele rejsen

Hemming Van, formand for GOG, delte spillernes glæde midt på gulvet i Jutlander Bank Arena - både over, at GOG overhovedet har nået DM-finalen, men selvfølgelig også over, at klubben nu har matchbold på hjemmebane. Hemming Van var en af de erhvervsfolk, som satte penge ind i det "nye" GOG efter konkursen i 2010. Han sagde:

- Jeg er superglad. Bare det, at vi er finalen efter to år med bronze er stort. Det er endnu et skridt opad. Vi lægger på hele tiden. Jeg var overrasket over, at Aalborg ikke havde mere at komme med.

- Du har været med på hele rejsen med det "nye" GOG. Hvad går der gennem hovedet på dig lige nu?

- Ja, jeg var med til at beslutte, at vi skulle begynde forfra efter konkursen. Jeg havde ikke nogen forestilling om, hvor lang tid, det ville tage at komme tilbage på toppen. Men nu er vi der. Og vi har slidt og kæmpet os til det. Vi har ikke købt os til det. GOG-værdierne med unge talenter og hårdt arbejde er slået igennem. Og det er jeg superstolt over at være med til. Det er skønt.