GOG på listig pokalmission

Håndbold: GOG var i april tæt på den absolutte pokalnedtur, da det først lykkedes sæsonens senere DM-sølvhold fra Sydfyn at komme videre i pokalturneringen efter forlænget spilletid mod traditionsklubben IF Stadion fra 2. division.

Cheftræner Nicolej Krickau & Co. er derfor behørig advaret inden den ottendedelsfinale, som venter i slutningen af august. Ved fredagens lodtrækning kom Team Sydhavsøerne - nummer tre i 1. division i sidste sæson men ude af oprykningsspillet efter to kampe mod TM Tønder - nemlig op af bowlen. Og kampen skal spilles på måske 1. divisions vanskeligste udebane, Maribo-hallerne. Sydhavsøerne har således et meget entusiastisk hjemmepublikum.

GOG-truppen møder ind efter ferien torsdag den 18. juli, og der skal spilles et til dels nyt hold sammen - blandt andre uden landsholdsbacken Niclas Kirkeløkke, der er rykket til Bundesligaen og Rhein-Neckar Löwen.

Fynboerne nåede ikke sidste sæsons Final 4 i Jyske Bank Boxen i Herning. GOG røg ud til BSV i kvartfinalerunden.

I kvindernes ottendedelsfinalerunde ser det mere overkommeligt ud for Odense Håndbold, der skal en tur til Aarhus for at møde de direkte nedrykkere til 2. division fra AGF.

Cheftræner Jan Pytlick og Co. nåede frem til sidste sæsons Final 4 i Esbjerg, hvor det i finalen blev til et nederlag 26-28 til Nykøbing Falster Håndbold.

Herrernes lodtrækning:

Lemvig/Thyborøn-Skjern Håndbold KIF Kolding-Aalborg Håndbold Team Sydhavsøerne-GOG TMS Ringsted-Sønderjyske TM Tønder-Århus Håndbold Ribe-Esbjerg HH-TTH Holstebro Mors Thy Håndbold-BSV Nordsjælland Håndbold-Skanderborg Håndbold

Kvindernes lodtrækning:

Horsens-Herning/Ikast Håndbold Randers HK-Team Esbjerg Roskilde Håndbold-København Håndbold AGF-Odense Håndbold Silkeborg/Voel-Aarhus United Skanderborg Håndbold-TTH Holstebro Ajax København-Viborg HK EH Aalborg-Nykøbing Falster Håndbold