GOG overvejer fortsat appel

GOG har endnu ikke besluttet, om klubben vil gå til Appelinstansen under Danmarks Idrætsforbund (DIF) - populært kaldet "sportens højesteret" - i sagen om to fejlkendelser i det uafgjorte opgør, 23-23, i Kolding mod KIF, 20. oktober.

I Disciplinærinstansen under håndboldforbundet (DHF) blev der dømt "ny kamp", men den afgørelse blev omstødt af Appelinstansen under DHF.

I begge instanser var der enighed om, at der var begået to fejlkendelser, men Appelinstansen mente ikke - som Disciplinærinstansen - at fejlkendelserne var kampafgørende.

- Vi føler os helt klart uretfærdigt behandlet, men vore overvejelser går på, om vi skal lade sagen ligge. Vi melder noget ud, når vi er klar, sagde GOG-direktør Kasper Jørgensen onsdag før et telefonmøde med bestyrelsen.

Kasper Jørgensen, der også er formand for Divisionsforeningen, kalder det i øvrigt "uheldigt", at to instanser under DHF melder forskellige afgørelser ud, og han tilføjer, at den del vil blive et diskussionspunkt i udvalget for professionel håndbold, der mødes fire gange om året, og hvori der sidder tre medlemmer fra DHF og tre medlemmer fra Divisionsforeningen. /KALS