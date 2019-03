GOG-nederlag gør TTH kvartfinaleklar i EHF Cuppen

Håndboldherrerne fra GOG skulle bruge et point for at booke billet til kvartfinalen i EHF Cuppen søndag.

Sådan gik det dog ikke, da fynboerne var på besøg i Spanien hos Granollers.

Spanierne vandt kampen 34-31, og dermed blev TTH Holstebros herrer klar til kvartfinalen i stedet.

Det skyldes en bedre målscore end GOG i slaget om at komme videre fra en andenplads i gruppespillet.

De fire gruppevindere er automatisk videre, mens tre af de fire bedste toere også kvalificerer sig.

Lørdag slog TTH Cuenca 34-22 på hjemmebane og dermed nåede TTH op på seks point ligesom GOG.

Fynboernes nederlag søndag betyder dog en dårligere målscore, og at GOG dermed blev sorteper i kampen om videre avancement.