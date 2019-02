GOG mod bundhold: Den mentale udfordring

Håndbold: GOG spiller onsdag en af de drilske kampe i grundspillet. Nemlig en kamp, hvor der ikke er noget alternativ til sejr. Det sker, når oprykkerne fra Lemvig-Thyborøn Håndbold kommer til Gudme - en klub, der som tredjesidst kæmper for at overleve i ligaen.

For GOG-spillerne er der tale om en helt anden slags kamp i forhold til lørdagens topbrag i Aalborg, hvor det uafgjorte resultat var mere en halv sejr for fynboerne.

- At bearbejde den mentale udfordring med at gå fra et topopgør til en kamp mod et bundhold, der kæmper med næb og kløer for den lille chance for at hente en sejr mod os, har næsten haft det største fokus ved træningspassene mandag og tirsdag. Hvis vi vil vinde grundspillet, så skal sådan en kamp vindes, konstaterer cheftræner Nicolej Krickau.

I forberedelserne har GOG derfor koncentreret sig om "egne forhold" - specielt efter at have leveret skidt i angrebet/i afslutningerne i Aalborg. I øvrigt akkurat ligesom hjemmeholdet, der virkede ligeså rustent.

- Et af nøgleordene har været "mere tempo", fortæller Nicolej Krickau.