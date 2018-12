GOG mod Team Ringsted: Ringsted må ikke få troen på det

GOG er kontant advaret før onsdag aftens møde med et af ligaens bundhold, Team Ringsted, der senest slog Skjern Håndbold.

Ved tirsdagens træning havde GOG især fokus på at løse det forventelige spil syv mod seks fra Team Ringsted.

- Nicolai Nørager og Morten Nyberg er blevet bedre skydende i Ringsteds bagkæde, og så har Ringsted mange indgange til spillet - et meget fleksibelt forsvarsspil og hyppig brug af syv mod seks. Og hvis Ringsted først får troen på, at de kan få et resultat, så kommer spillerne med al den vildskab og intensitet, man kender fra en oprykker.

Og GOG'erne er på alle måder advaret. I sin seneste kamp vandt Christian Dalmoses tropper således 28-24 over Skjern Håndbold, der helt er ved at tabe top-fire i grundspillet af syne.

Men GOG-cheftræner Nicolej Krickau løftede pegefingeren over for sine spillere i forbindelse med tirsdagens træningspas i Gudme - det sidste inden onsdag aftens møde med sjællænderne - med ordene:

Håndbold: 5. september - i sæsonens anden kamp - vandt GOG ret så sikkert 28-20 over oprykkerne fra Team Ringsted på udebane.

Der kan blive vendt op og ned på meget i herrernes liga onsdag aften, hvor der er fuldt program - syv kampe. Inden aftenens kampe ligger BSV og GOG på et delt andenplads med 21 point - og med tre point op til topholdet, Aalborg Håndbold. TTH Holstebro på en fjerdeplads har 20 point. Lemvig-Thyborøn (oprykker) ligger sidst med seks point, men hele fire klubber ligger lige over den direkte nedrykning med kun otte point - Mors-Thy (GOG's modstander i Gudme på lørdag), Nordsjælland, Ringsted (oprykker og GOG's modstander onsdag aften) samt Ribe-Esbjerg. Nøglekampe onsdag aften - ud over GOG-Ringsted: BSV-Ribe/Esbjerg. TTH-Nordsjælland. Aalborg-Skanderborg. Mors/Thy-Skjern.

Op på niveau igen

GOG går til mødet med bundholdet - og til en kamp, hvor holdet "har alt at tabe" - med optimisme, efter at fynboerne lørdag aften vandt en anden "alt at tabe-kamp" mod Ribe-Esbjerg HH (i øvrigt kommer der en tredje en af slagsen på lørdag mod Mors-Thy).

- Efter en lille nedtur med nederlagene til Sønderjyske og Skanderborg har vi fundet tilbage til vort normale niveau igen, vurderer venstrebacken Frederik Clausen over for gog.dk.

Frederik Clausen er ved at komme rigtig stærkt tilbage fra den skulderskade, han pådrog sig under en træningsturnering i Tyskland op til den nye sæson. Clausen står stærkt i forsvaret og kommer med kontant power frem over banen i andenbølgen. Frederik Clausen scorede tre vigtige mål, da tingene skulle vendes i anden halvleg mod Ribe-Esbjerg.

Hos GOG er der tvivl om playmaker Josef Pujol, der vred om på sin ene fod i Esbjerg.

Målmand Ole Erevik er atter klar til indsats efter sin forstrækning i det ene baglår, men Frank Mikkelsen stod en brandkamp mod Ribe-Esbjerg, så Krickau havde tirsdag endnu ikke besluttet, hvem han ville sende i målet i Gudme fra start.