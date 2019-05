GOG må selv omsætte eventuel DM-finale til penge

Der falder ikke en økonomisk her og nu-gevinst af, hvis GOG torsdag i Gudme kvalificerer sig til en DM-finale for første gang i 11 år i det tredje semifinalebrag mod Skjern Håndbold.

- Men selvfølgelig vil der alligevel være en økonomisk gevinst ved en finale, for finalen vil være et "vindue" over for vore sponsorere og kommende sponsorere, som vi som klub skal være dygtige til at omsætte til ekstra økonomi.

Der vil ikke være nogen umiddelbar økonomisk gevinst ved at nå en DM-finale, som ligesom semifinalerunden afgøres over "bedst over tre kampe - altså først til tre point". Avancement til finalerunden udløser således ingen præmiepenge. Det gør en DM-titel i øvrigt heller ikke.

Situationen er altså akkurat ligesom sidste år: Ærkerivalerne må ud i tre semifinalekampe for at afgøre tingene. Der er dog den store forskel, at i år skal afgørelsen findes i Su'vi:t Arena i Gudme mod i Skjern Bank Arena i 2018, hvor vestjyderne vandt og gik hele vejen til en DM-titel.

Håndbold: Torsdag bliver det afgjort, om GOG kommer i en DM-finale for første gang i 11 år. Det sker med det tredje semifinaleopgør mellem GOG og Skjern Håndbold, efter at GOG hjemme vandt 28-25 men tabte 30-31 i det vestjyske.

Hvis torsdagens kamp ender uafgjort i de ordinære 60 minutter, spilles der to gange fem minutters forlængelse. Er stillingen fortsat uafgjort, bliver der endnu to gange fem minutters forlængelse, og ved igen fortsat uafgjort vil det hele blive afgjort på straffekast. Aalborg Håndbold er allerede klar til DM-finalen, og den første kamp spilles på søndag klokken 16.00 i Aalborg uanset om modstanderen hedder GOG eller Skjern Håndbold. Som vinder af grundspillet har nordjyderne hjemmebanefordel - i kamp et og i en eventuel kamp tre. Første bronzeopgør spilles også med søndag - med start kl. 14.00. Det er allerede sikkert, at BSV bliver den ene deltager. Hvis GOG bliver modstanderen, bliver det med kamp et og en eventuel kamp tre i Gudme, idet fynboerne endte som nummer to i grundspillet. Anden finale spilles torsdag den 6. juni kl. 20.30, og anden bronzekamp onsdag den 5. juni kl. 20.30 (på valgaftenen!) En eventuel tredje finalekamp er sat til søndag den 9. juni kl. 16.00, og en eventuel tredje bronzekamp til lørdag den 8. juni, kl. 18.00. GOG hentede bronze i både 2016 og 2018. Det er 11 år siden, klubben har været i DM-finalen, og det er 12 år siden, klubben senest vandt en DM-titel (nummer syv i rækken).

Tre gange så mange ville ind

Og interessen for GOG er stor. Tirsdag kunne Sport Fyn fortælle, at de små 2000 pladser i Su'vi:t Arena til torsdagens knald eller fald-kamp blev solgt ud på for minutter, og Kasper Jørgensen tilføjer:

- Mit bud er, at vi kunne have fyldt salen tre gange uden problemer. Det er naturligvis ærgerligt, at vi ikke kan få plads til alle vores fans, men det er nu sådan det er med den kapacitet, som vi har i arenaen. Generelt har vi oplevet en stigning i tilskuertallet i de seneste sæsoner, hvor der i gennemsnit har været 150 flere i hallen til hjemmekampene i forhold til for to år siden, og det er klart, at vi hurtigere løber tør, når der er tale om kampe i slutspillet.

I søndags i Skjern, hvor GOG altså tabte med et enkelt mål, 30-31, havde uafgjort været nok til at sende fynboerne i DM-finalen. Sådan var det også i 2018 - altså i kamp to, hvor GOG kunne nøjes med uafgjort, tabte de gule også med et enkelt mål. Og begge år havde GOG bolden i de sidste godt 20 sekunder uden at kunne score. Den situation har man talt om i truppen i forbindelse med de to træningspas i Gudme op til kamp tre, tirsdag og onsdag. Cheftræner Nicolej Krickau siger:

- Ja, vi er bevidste om, at folk sammenligner den aktuelle situation med sidste år. Men vi har også slået fast over for hinanden, at hvis vi før sæsonen havde fået præsenteret, at vi ville komme i en tredje semifinale på hjemmebane mod DM-forhåndsfavoritterne, så ville vi have være godt tilfredse. Det bliver selvfølgelig svært, men vi tror på, at vi har en god chance.