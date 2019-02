Også en pokalkamp mod Svendborg

Aalborg Håndbold fører aktuelt ligaens grundspil med 35 point. GOG har på andenpladsen 34 point - men også to kampe i baghånden i forhold til nordjyderne.



Aalborg har tre kampe tilbage i grundspillet og er i en kampform, så det ligner, at nordjyderne høster seks point.



For GOG resterer der fem kampe, og fynboerne kan tåle at sætte tre point til og alligevel vinde grundspillet. I tilfælde af pointlighed mellem Aalborg og GOG er fynboerne nemlig bedst indbyrdes efter sejr i Gudme og uafgjort i Gigantium.



Sønderjyske ligger efter en skidt periode på niendepladsen - et point fra Ribe-Esbjerg HH på den ottendeplads, der er den sidste placering, der udløser slutspil. Så hjemmeholdet har også meget at kæmpe for, onsdag aften.



For GOG ser restprogrammet i grundspillet således ud: Sønderjyske-GOG (27/2), Århus Håndbold-GOG (6/3), GOG-Skanderborg (9/3), Nordsjælland-GOG (27/3) og GOG-Ribe/Esbjerg HH (6/4).



I øvrigt er GOG's pokalkamp i femte runde ude mod Svendborg Håndboldklub (3. division) nu fastsat. Kampen spilles torsdag den 14. marts kl. 20.00.