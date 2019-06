GOG-ikon så igennem DM-skuffelsen

Stregspilleren Lars Hald stopper karrieren efter denne sæson på grund af et slidt knæ. Han var ligesom alle øvrige i GOG-lejren dybt skuffet men mindede alligevel om, at sølv og Champions League er et skridt opad for det GOG, som rejste sig efter konkursen i 2010.

Håndbold: Skuffelsen i GOG-lejren - hos spillere, ledere og fans - var næsten til at mærke rent fysisk efter nederlaget i den tredje og afgørende DM-finale. Og igen og igen lød det - med henvisning til, at GOG havde DM-guldet om halsen i Gudme, indtil Magnus Saugstrups sejrsmål for nordjyderne tre sekunder før tid. - Det var i torsdags, vi skulle have gjort det. For "krigeren" Lars Hald var det sidste kamp i en stor karriere. Hans ene knæ er slidt helt i stykker. I de seneste kampe har Hald haft svært ved overhovedet at løbe. - Ja, vi tabte guldet i torsdags. Aalborg kom rigtig godt i gang, og selv om vi fik halet lidt ind i slutningen af første halvleg - hvor vi fik justeret og folk fik tro på tingene - så gjorde Aalborg det igen af starten af anden halvleg, og så kunne vi ikke svare igen. Vi begik jo flere tekniske fejl i dag end i de seneste kampe tilsammen. Jeg tror, det var vanskeligt for holdet at arbejde mentalt med det og så skuffelsen i underbevidstheden fra i torsdags oveni. Det blev sgu for svært. Men Lars Hald ser også igennem skuffelsen på hele GOG's vegne med ordene: - Når man lige tager den kendsgerning væk fra ligningen, at vi var så tæt på i torsdags og sætter sølv og Champions League ind i stedet for, så er der grund til stolthed. Det er en ny milepæl. Det nye GOG havde aldrig været i en DM-finale før i år, og det er den første sølvmedalje. Og når guldet en dag kommer til Gudme - og det gør det! - så vil jeg være på plads på tilskuerpladserne for at være med til at fejre det. Der er noget at bygge på med det her hold. For mig personligt er det vemodigt at stå her. Men mit knæ kan ikke mere.

Eks-GOG'er: Alle meldte sig ind Fra cheftræner Nicolej Krickau lød svaret på spørgsmålet "I virkede ikke helt klar?" således: - Det synes jeg ikke er rigtigt. Ok. Vi fik en lidt svær start. Der var nervøsitet - men hos begge hold. Og jeg synes, vi kom godt efter det efter den vanskelige start. Men hør her: Jeg har ikke så meget andet at sige, end at vi må erkende, at Aalborg spillede stort set helt fejlfrit offensivt - ligesom i Gudme. Vi manglede at komme helt op i dag. Når man giver Aalborg føringen, så er Møllgaard bare for god. Vi havde vores gyldne chance i torsdags, men jeg glæder mig over, at vi er kommet et stykke tættere på. Vi skal nok nå helt op på et tidspunkt. GOG-direktør Kasper Jørgensen var kontant: - I dag var vi langt væk. Jeg troede på, at vi kunne rejse os. Det fik vi ikke gjort. - I får sølv for første gang og er i Champions League for første gang? - Ja, men lige nu kan jeg kun tænke på, at vi skulle have været dansk mester. Aalborgs højre fløj Mark Strandgaard, der som bekendt har rødder i GOG, sagde i et sejrsinterview: - Vi havde stor tro på os selv. Alle meldte sig ind i kampen, og vi formåede at få samlet os til den maksimale indsats i tredje finale Vi kan kun takke vort fantastiske publikum og på samme vis dem, som fulgte med os til Gudme i anden finale. De har en stor andel i guldet. Vi blev jo båret frem.