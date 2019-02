GOG i europæisk hjemmekamp: Alt eller intet

Håndbold: GOG spiller søndag sin kun anden af seks kampe i EHF Cuppens gruppe D. Men hjemmekampen mod spanske BM Granollers kan meget vel vise sig at blive afgørende for fynboernes europæiske skæbne.

Med en sejr vil GOG have godt fat i den andenplads i gruppen, som kan betyde avancement til kvartfinalerne. Med et nederlag vil fynboerne være meget tæt på europæisk exit. For hvor store er chancerne lige for at skabe et overraskende resultat mod de markante gruppefavoritter fra THW Kiel?

- Granollers er det hold, vi skal slås med for at have chancen for at komme videre. Derfor er en sejr i Gudme nødvendig. Vi skal vinde, fastslår højrebacken Jon Andersen.

Cheftræner Nicolej Krickau er i samme spor. Han siger:

- Det er en nøglekamp - både for at slå Granollers direkte og for at få indsamlet det antal point, som vil være nødvendigt i forhold til de andre puljer for at gå videre (kun tre af de fire toere går videre, red.). Hvis vi taber, skal vi i ud og lave noget ekstra overraskende ... Men jeg har jo hele tiden sagt, at vi vinder i Kiel (tilføjet med et grin, red.).