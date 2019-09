GOG i Kristianstad: Rundt om kampen

GOG-truppen trænede i Langeskov Hallerne lørdag formiddag, fordi hallerne i Gudme var optaget af et ungdomsstævne. De fleste af ligaspillerne bor i øvrigt i Odense, og de fik dermed lidt kortere vej til træning før søndagens tur til Kristianstad. Under opvarmningen fik den norske playmaker, Stig-Tore Moen Nilsen, selskab af sin tre-årige søn, Levi. Moen kom til GOG til denne sæson efter tre år i netop IFK Kristianstad. Her boede familien i øvrigt op og ned af Kristianstad Arena, hvor søndagens opgør spilles. Foto: Karsten L. Sørensen