GOG i Europa - se fotos fra turen til Polen: Rundt om lørdagens kamp mod Pulawy

Pulawy er en polsk provinsby med godt 50.000 indbyggere beliggende ved floderne Wisla og Kurowka - cirka 200 kilometer sydøst for hovedstaden Warszawa. Byen er kendt for at huse mange idrætsklubber - blandt andet håndboldklubben KS Azoty-Pulawy, der er etableret i 2003. Klubbens hal, Arena Hala Sportowa Mosir, har kun plads til godt 700 tilskuere. Derfor spilles lørdagens kamp mellem Pulawy og GOG i Lublin - cirka 50 kilometer fra Pulawy.

KS Azoty-Pulawy ligger pt. nummer fire i Superligaen og endte på en tredjeplads i sæson 2017/18. Cheftræner Bartosz Jurecki er kendt for at stille med et meget velorganiseret mandskab.

GOG-truppen fløj fra Københavns Lufthavn til Warszawa fredag kl. 11.30. Fra hovedstaden gik turen i bus til Lublin. Her var der træning i spille-arenaen ved 18.30-tiden. Truppens langtidsskadede, Henrik Tilsted og Niclas Kirkeløkke, er ikke med på turen men er blevet på Fyn for at passe deres genoptræning.

For en af spillerne var fredagens rejsedag speciel. Playmaker/back Mathias Gidsel fyldte nemlig 20 år. Mathias er vokset op i Skjern, hvor hans mor, Helle, rent faktisk er ansat hos GOG-rivalen, Skjern Håndbold. Men som så mange andre unge spillere blev Skolerne i Oure Mathias Gidsels vej til GOG - og endog fra denne sæson til en treårig kontrakt. Gidsel har været med til at vinde både U16- og U18-DM med GOG, og han er blevet en vigtig brik på holdet efter Niclas Kirkeløkkes langtidsskade som backup for Jon Andersen.

GOG har også en af veteranerne, Lasse Kronborg, helt ude - med en diagnosticeret diskusprolaps. Kronborg skånes for øjeblikket i håbet om, at han kan blive godt klar længere hen på foråret, når al ting skal afgøres. Ikke mindst i ligaens slutspil.

- Vi har en bred trup, men vi skal ikke rammes ret meget mere, før det bliver kritisk, konstaterer cheftræner Nicolej Krickau.

Den del har direktør Kasper Jørgensen også fokus på. I kamprogrammet i forbindelse med onsdagens kamp mod Lemvig-Thyborøn skrev han blandt andet:

- Frem til april vil drengene stort set skulle spille to kampe om ugen. Det bliver derfor vigtigt at holde sig fit samt at holde fokus på den enkelte kamp.

Hos THW Kiel, der er i gruppe med GOG og Pulawy, går man kontant efter at vinde dette års EHF Cup-titel. Finalestævnet afvikles netop i Kiel den 17. og 18. maj. Cheftræner Alfred Gislason siger til EHF Cuppens hjemmeside, at han forventer 7000 tilskuere til hver af de tre hjemmekampe i gruppespillet, og cheftræneren varsler også, at mindst 500 fans vil tage turen til Odense, når GOG søndag den 3. marts tager imod THW Kiel med blandt andre de to danske VM-gulddrenge Niklas og Magnus Landin. Den kamp spilles i Sparekassen Fyn Arena.

Pulawy og spanske Granollers var også i samme gruppe i EHF Cuppen sidste år, og det er værd at bemærke, at polakkerne tabte begge kampe - hjemme og ude - med henholdsvis 26-32 og 30-37. Granollers er nok en tand bedre - og har en tand bedre, international erfaring - end Pulawy.