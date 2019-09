GOG i Champions League: - Nyd det, drenge

Meldingen er kontant til det unge GOG-hold fra sportschef Torsten Laen, der har et utal af kampe i den fornemste, internationale turnering for klubhold, Champions League, på sit cv - og to titler i bæltet. Søndag er den sydfynske klub tilbage i Champions League.

- Det er helt specielt at spille Champions League. Det er det ypperste i klubregi og det tætteste, mange spillere vil komme på den største, internationale scene. For det er jo ikke alle, der bliver landsholdsspillere og kommer med til slutrunder.

GOG er nu tilbage i Champions League for første gang siden genrejsningen efter konkursen i januar 2010. Det "nye" GOG har to gange deltaget i den mindre prestigefyldte turnering for klubhold, EHF Cuppen, men DM-sølv i sidste sæson og et wildcard har sendt den sydfynske traditionsklub tilbage i Champions League, hvor GOG'erne søndag spiller sin første kamp i gruppe D - ude mod svenske IFK Kristianstad.

For samtlige klubber har Laen optrådt i den fornemste internationale turnering for klubhold, og to gange er stregspilleren gået hele vejen til sejr i turneringen, nemlig i 2008 og 2009. Begge gange med det spanske storhold Ciudad Real. Og begge gange med sejre over THW Kiel.

Håndbold: I sommeren 2018 stoppede stregspilleren Torsten Laen sin markante karriere efter at have spillet for GOG af to omgange, spanske Ciudad Real, tyske Füchse Berlin og KIF.

Lars Krogh Jeppesen - her til højre i HC Fyn-dragten i Faaborg i marts 2012 - er skeptisk over for GOG's muligheder for at avancere fra gruppe D. Foto: Kim Rune

- Det er et interessant spørgsmål. For umiddelbart kan det jo ikke være større på klubplan. Men følelsesmæssigt er der andre begivenheder, som står mindst ligeså stærkt for mig. Det gælder mit første DM-guld med GOG (i 2007, red. ), og hvordan vi som undertippede og med hårdt arbejde i Füchse Berlin kæmpede os frem til Final 4 i netop Champions League i Køln (hvor Füchse blev nummer fire, red. ).

Da Torsten Laen og Ciudad Real vandt de to Champions League-titler, var det efter den gamle model med en finalerunde bestående af en hjemmekamp og en udekamp. Den model er nu erstattet af en Final 4-weekend i Køln. I 2008 hed Ciudad Reals samlede sejr over THW Kiel - dengang forsvarende Champions League-mester - 58-52 og i 2009 67-66. Men det er sejren i 2008, Torsten Laen husker bedst. Han fortæller:

- Jeg vælger at tage ja-hatten på i stedet. Vi har et nyt hold, der skal spilles sammen, så jeg tror på, at det har rigtig godt af at spille mange kampe. Ja, det kan da godt være, at det koster et par point i ligaen i løbet af efteråret - og selvfølgelig er der en ekstra risiko for skader - men jeg tror på, at holdet kan komme til at stå stærkt i foråret, når meget skal afgøres, med de mange kampe i bagagen. Min oplevelse fra min aktive karriere var, at de mange kampe i forskellige turneringer faktisk gav mit hold mere energi. GOG er jo også et hold med mange unge spillere, som vil få kæmpe erfaring af at optræde i Champions League.

- Torsten Laen, risikerer man ikke, at "bukserne sprækker", når man skal forsøge at fokusere på to store turneringer og spille så mange kampe?

Ud over GOG og IFK Kristianstad består gruppe D af: Dinamo Bucuresti (Rumænien), Kadetten Schaffhausen (Schweiz), Wisla Plock (Polen) og Medvedi (Rusland). GOG skal spille 10 gruppekampe på to og en halv måned - ud over kampene i ligaens grundspil.

I Champions League i dag er der fire grupper. Grupperne A og B betragtes som "A-Champions League" - hvor de danske mestre og pokalvindere, Aalborg Håndbold, befinder sig i gruppe A - og grupperne C og D som betragtes som "B-Champions League". Men det er samme turnering, hvor de to bedste fra hver gruppe går videre til slutspillet.

Skeptisk DR-ekspert

Lars Krogh Jeppesen - tidligere blandt andet HC Fyn, nu håndboldekspert på DR - tror, at GOG får det svært i gruppe D. Jeppesen peger over for Ritzau på, at fynboernes gruppemodstandere alle har stor fysik og stærke hjemmebaner. Ifølge Lars Krogh Jeppesen skal GOG have gang i kontrafasen, hvis holdet skal gøre sig forhåbninger om et videre forløb i det fine selskab. Problemet med manglende redninger, som har drillet GOG i starten af sæsonen, kan blive afgørende.

- Det bliver meget svært. Jeg er spændt på at se, om den her kontrafase kan ryste point af sig. Hvis du skal løbe kontra, er du afhængig af, at du får nogle redninger, siger Lars Krogh Jeppesen.

GOG skal altså slutte som nummer et eller to i gruppe D for at gå videre. Herefter møder vinderen af gruppe D nummer to i gruppe C og omvendt.

Aalborg Håndbold åbner også sin Champions League-sæson - altså i gruppe A - søndag. Det sker i norske Elverum.

Kristianstad-GOG

DR2 kl. 17.00