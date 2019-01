GOG-højreback kan være på vej til Sønderjyske

Håndbold: Fra næste sæson er ligaklubben GOG uden Jon Andersen som en del af holdet. Det skriver TV 2 Sport. Den 22-årige højreback skifter til klubben på ligaens ottendeplads - Sønderjyske - ifølge mediet. Det er dog ikke noget, der bliver be- eller afkræftet fra GOG's sportschef, Torsten Laen. Han fortæller, at GOG har været i dialog med Jon Andersen om kontraktforlængelse.

- Vi vil selvfølgelig gerne beholde ham. Derfor prøver vi alt, hvad vi kan for at få ham til at forlænge. Men det gælder om forventningsafstemning - hvor ser han sig selv i GOG, og hvor ser vi ham, siger sportschef Torsten Laen til Sport Fyn.

Det mulige skifte kommer efter, at landsholdsbacken Niclas Kirkeløkke også forlader klubben til sommer til fordel for tyske Rhein-Neckar Löwen. Det har gjort Jon Andersen, der har været i GOG i hele sin seniorkarriere, til oplagt førstevalg i næste sæson - hvis han er i klubben til den tid. I denne sæson har han stået bag 16 mål og 12 assists. Det er efter en sæson, hvor han - indtil Niclas Kirkeløkkes skade inden VM - har været andetvalg.

Hvorfor den 22-årige højreback så angiveligt skifter, står ikke klart. Men GOG har siden i hvert fald december 2018 været i forhandlinger med IFK Kristianstad, har Sport Fyn tidligere erfaret. Den fynske klub har et øje på Stig Tore Moen Nilsen - en norsk 24-årig venstrehåndet højreback.