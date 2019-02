GOG har erstatningen for Niclas Kirkeløkke på plads

Ingen ny gave

Aalborg Håndbold presser fortsat GOG i toppen af grundspillet. Efter nedturen med et nederlag på et mål hjemme mod BSV er nordjyderne tilbage i jagten på fynboerne.



Efter sikker sejr på 36-29 hos TTH Holstebro torsdag aften er Aalborg atter på førstepladsen i grundspillet et point foran GOG. Men de gule har altså to kampe i baghånden - den første på onsdag i Sønderborg mod Sønderjyske.



Aalborg har tre kampe tilbage i grundspillet, og det kan ligne fuldt hus for nordjyderne i de sidste kampe. Århus Håndbold ude 30. marts kan dog måske byde på en overraskelse,



Hvis Aalborg får seks point i sine sidste tre kampe, kan GOG tåle at sætte tre point til i sine sidste fem kampe. GOG er nemlig bedre i det indbyrdes regnskab med nordjyderne efter sejr i Gudme og uafgjort i Gigantium.



GOG møder søndag mægtige THW Kiel i EHF Cuppens gruppespil.