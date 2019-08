GOG-gordisk knude løst: Nye kassemestre skal spille europæisk i Odense

Håndbold: Med farvellet til veteranen på GOG's streg, Lars Hald, efter sidste sæson var det også et farvel til truppens kassemester, der blandt andet har det vigtige job at administrere truppens bødekasse.

Og der skal hele to personer til at erstatte den strikse og revisoruddannede Hald. Nye kassemestre er fløjen Henrik Tilsted og backen Frederik Clausen.

Men mere om kassemestrene - og deres første uddeling af en bøde, i øvrigt - senere.

For først er det vigtigt at få fortalt, at GOG har løst den udfordring, som Sport Fyn beskrev tidligere på ugen - nemlig, hvor klubben skal spille sine fem hjemmekampe frem til december i Champions Leagues gruppe D. Det europæiske håndboldforbund (EHF) har nemlig vendt tommelfingeren nedad over for GOG's hjemmebane i Gudme, Su'vi:t Arena, blandt andet fordi den indeholder for få siddepladser.

Tidligere på ugen ville direktør Kasper Jørgensen ikke afvise, at det kunne blive nødvendigt at spille en eller flere af de fem kampe uden for Fyn, men sådan bliver det ikke. Torsdag aften præsenterede GOG den nye sæson og spillertruppen for en del af sin sponsorgruppe - der var godt 80 til stede - hos hovedsponsor Energi Fyn, og direktøren kunne fortælle, at samtlige fem kampe vil blive spillet i Odense.

- Vi forventer, at det bliver sådan, at fire kampe spilles i Jyske Bank Arena (det tidligere Sparekasse Fyn Arena, red.), og at en kamp bliver i Odense Idrætshal, lyder det fra Kasper Jørgensen.

GOG indleder sit Champions League-eventyr - det første efter konkursen i januar 2010 - 15. september ude mod IFK Kristianstad. Første hjemmekamp skal spilles 22. september mod russiske Medvedi.