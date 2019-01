GOG-form skal skærpes i Tyskland

Træningskampen mod Ribe-Esbjerg HH viste også, at andre spillere skal arbejde på at genfinde deres normale høje niveau. Det gælder blandt andre det unge backtalent, Emil Lærke.

- Vi skal selvfølgelig bruge opholdet til at få skærpet formen efter pausen - blandt andet sikret os, hvad vi gør, når Jon Andersen skal have pauser på højre back. Vi skal også have Josef Pujol og Lasse Møller endnu mere tilbage efter deres skader. Det er klare mål, konstaterer cheftræner Nicolej Krickau.

I den første træningskamp efter pausen med jul og nytår tabte et rustent GOG-hold til Ribe-Esbjerg HH i Midtfyns Fritidscenter i Ringe, så der skal bankes rust af, inden det går løs efter VM-pausen med et forår, der også indeholder kampe i EHF Cuppens gruppespil.

Håndbold: Lørdag den 2. februar indleder GOG forårssæsonen med et møde med Aalborg Håndbold i det nordjyske. GOG topper pt. grundspillet et point foran netop Aalborg, så kampens resultat kan ende med at blive afgørende for, hvilket hold, der vinder ligaens grundspil og dermed blandt andet sandsynligvis sikrer sig en billet til næste sæsons Champions League.

GOG flytter for en stund forberedelserne til forårets udfordringer i ligaen og EHF Cuppen fra Sydfyn til Tyskland. Det sker med deltagelse i en træningsturnering i Verl - cirka 15 kilometer syd for Bielefeld. Turneringen har også deltagelse af blandt andet Melsungen og Bergischer fra den tyske Bundesliga, Hammarby fra den svenske liga samt af GOG's ligakolleger fra Skanderborg Håndbold. GOG-truppen sætter kursen mod Verl torsdag middag og spiller sin første kamp af tre fredag aften mod TuS N-Lübbecke fra toppen af den tyske 2. Bundesliga. GOG skal også spille en kamp lørdag og en kamp søndag. Mod hvem afhænger af fredag aftens resultater. GOG returnerer til Fyn søndag aften.

- Det så vi også sidste år. Når vi kommer lidt væk, er der det lettere at arbejde med teamprocesserne. Der bliver individuelle møder med spillerne, hvor vi blandt andet skal evaluere og får afklaret indsatsområder/forventninger. Der bliver også teammøder, hvor vi evaluerer efteråret og talt om forårets udfordringer. Så det bliver alt i alt nogle travle dage for drengene.

Målet er fortsat en titel

Om målsætningen for foråret konstaterer Nicolej Krickau:

- Før sæsonen var målet "at vinde en titel". Og det er fortsat målet, selv om der nu kun er to muligheder mod tre før sæsonstarten (GOG missede kvalifikationen til pokalslutspillet Final 4, red.).

- Men det er de to sværeste titler, der er tilbage - DM-titlen og EHF Cup-titlen?

- Ja. Og det er klart, at med hensyn til EHF Cuppen fik vi et knæk med Niclas Kirkeløkkes langtidsskade. Men vi er under alle omstændigheder ikke med "bare" for at deltage og udvikle os. Vi er med alle steder for at vinde.

- Er Kirkeløkkes skade ikke også et knæk i forhold til DM-titlen?

- Nej, vi tror på, at vi kan få gode alternativer kørt i stilling, og vi håber og tror da også på, at vi kan nå at få Niclas med i en del af slutspillet.

En af de spillere, der bliver kontant involveret i GOG's spil i fraværet af Niclas Kirkeløkke, er kun 19-årige Mathias Gidsel. Gidsel brækkede en finger før jul og skal ikke med til Tyskland. Nicolej Krickau forventer dog, at den unge playmaker og back bliver klar til sæsonstarten.