GOG-forløsning på Mors

Men sejren skal også ses i det lys, at Mors-Thy altså ikke ligner et hold til slutspillet - til top-otte.

Sejrens betydning kan heller ikke overvurderes set i det lys, at GOG på søndag åbner sin deltagelse i Champions League med en kamp hos IFK Kristianstad. Der er bare enorm forskel på at køre mod det sydsvenske med en sejr i bagagen end med et nyt nederlag.

GOG vandt 29-23 efter føring 15-10 ved pausen. Dermed er fynboerne på ligatavlen. Efter nederlag til oprykkerne fra Fredericia HK på udebane og Aalborg Håndbold på hjemmebane står der således nu to point ud for GOG.

Håndbold: Et par minutter før kampslut kunne man se en smilende GOG-cheftræner, Nicolej Krickau, give spillere og stab på bænken high five.

Dahlin holdt nede

GOG var foran gennem hele kampen og tillod altså kun, at hjemmeholdet scorede 10 gange i første halvleg. Først i halvlegens døende sekund lykkedes det storskytten Marcus Dahlin at score for hjemmeholdet.

Mors-Thy endte altså på 23 scoringer, og til det siger Nicolej Krickau:

- Jeg er glad for, at vi ikke skal op og score 38 mål for at få en sejr.

I de første 40 minutter var det op ad bakke med GOG's skud for distancen mod et offensivt forsvar, og Lasse Møller kom aldrig ind i kampen. I anden halvleg fik Emil Lærke endelig åbnet for scoringsposen på langskud, og Lærke punkterede reelt hjemmeholdet.

Islandske Viktor Gisli Hallgrimsson i målet havde en halv snes redninger - de bedste som ventet på afslutninger tæt under mål. På et tidspunkt blev Hallgrimsson skudt omkuld af en stærkt skydende Erik Toft, og efter 11 minutter i anden halvleg var GOG kun foran med to mål. Men reelt var der aldrig rigtig tvivl om den fynske sejr. Søren Haagen stod i GOG-målet i de sidste 17 minutter og gjorde det godkendt.

- Vi er ydmyge og arbejder videre. Jeg er glad for indsatsen af de to i målet, Lasse Kronborg kom ind og gjorde det flot, og det er godt at have Frederik Bo Andersen tilbage, som Nicolej Krickau konkluderer.