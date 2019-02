GOG forlænger med træner frem til 2022

Håndboldklubben GOG har forlænget kontrakten med sin træner, Nicolej Krickau, så den nu gælder frem til sommeren 2022.

Det oplyser den fynske klub på sin hjemmeside.

Forlængelsen sker efter halvandet år på trænerposten, hvor Krickau har ført GOG til en pokalfinale samt DM-bronze.

- Det var helt logisk for mig. Jeg er rigtig tilfreds med at være her, og jeg er rigtig glad for og ydmyg over for, at klubben synes, at jeg skal stå i spidsen for holdet i mange år endnu, siger Nicolej Krickau.

GOG-direktør Kasper Jørgensen er godt tilfreds med forlængelsen.

- Vi har en træner, som gør et fantastisk stykke arbejde, som er top motiveret, som drengene er glade for at arbejde sammen med, og som har leveret nogle fine resultater indtil videre.

- Og vi er sikre på, at vi sammen kan skabe gode resultater fremadrettet også, lyder det fra Kasper Jørgensen.

GOG ligger aktuelt nummer to i herrernes liga. Onsdag aften skal holdet møde Sønderjyske på udebane.