GOG før Super Cup: Bronze-assistent er i kampform

GOG-assistenttræner Mathias Albrektsen direkte fra VM-slutrunden for U19 tilbage ved cheftræner Nicolej Krickaus side, når GOG tirsdag aften i Næstved er på svær opgave i Super Cuppen mod sidste sæsons vinder af the double, Aalborg Håndbold.

Og Albrektsen/Krickau får brug for al deres skarphed, når de tirsdag aften i arenaen i Næstved skal lede GOG-holdet i Super Cup-opgøret mod sidste sæsons the double-vinder, Aalborg Håndbold. Ud over en titel og prestige er der 75.000 kroner til vinderen på spil. Taberen tager dog ikke tomhændet fra Næstved. Der er således 25.000 kroner til den klub, der trækker det korteste strå.

Med i flyet var også GOG-assistenttræner Mathias Albrektsen, som også er assistent på U19-landsholdet. Han var så på plads ved siden af cheftræner Nicolej Krickau, da GOG to dage senere kvalificerede sig til kvartfinalerunden i pokalturneringen ved at besejre Team Sydhavsøerne i Maribo.

Håndbold: Mandag den 19. august landede den rød-hvide U19-trup i Danmark efter at have hentet bronze ved VM-slutrunden i Nordmakedonien. Med flyet var fem GOG-talenter, mens en sjette, Simon Bogetoft Pytlick, var rejst hjem i utide med en forstrækning i en mavemuskel.

GOG har været udfordret på skadesfronten i opstartsfasen og er det også før tirsdag aftens møde med Aalborg Håndbold i Super Cuppen i Næstved. Her opdateringer på skadesituationen: - Målmandsveteran Søren Haagen forventes klar til GOG's første kamp i Champions League - søndag den 15. september i svenske Kristianstad. - Backen Frederik Clausen arbejder fortsat på at komme over sin overbelastningsskade - sit springerknæ. Tilbage på holdet vel i starten af oktober. - Højrefløjen Frederik Bo Andersen blev prøvet af forsvarsmæssigt ved mandagens træning. - Playmaker Simon Bogetoft Pytlick skal bruge tre til fire uger mere for at komme sig over den forstrækning i maveregionen, han pådrog sig under VM-slutrunden for U19. - Stregen Arnar Freyr Arnarsson, bagspilleren Lasse Kronborg og højrebacken Stig-Tore Moen Nilsen vil måske alle komme mere eller mindre i aktion i Næstved, men de er langt fra det niveau, de var på for 14 dage siden. Playmaker/back Mathias Gidsel kom galt af sted med sin fod i forbindelse med søndagens fodboldopvarmning men ventes også i aktion i Næstved i en eller anden form. På spørgsmålet , om han har kørt sin trup for hårdt/forkert i opstarten, svarer cheftræner Nicolej Krickau: - Jeg ser de opståede skader som uheld. Men selvfølgelig evaluerer vi alting indad til. Også opståede skader.

- Faktisk ret positivt. Jeg har taget den rolle, at når jeg er med landsholdet, så er jeg ikke GOG-træner, men samtidig har jeg erfaring og kendskab med de drenge, som gør, at jeg i spidssituationer - som en slutrunde jo er - har nogle knapper, jeg kan trykke på.

- Hele processen med at arbejde med et hold under en slutrunde, hvor det spiller så mange kampe. Man er hele tiden "på". En slutrunde er også en inspiration. En ting er, at vi gør det godt i Danmark, men andre lande griber tingene anderledes an. Der er mange måder, man kan gøre tingene på, og det kan man lære af. Det er godt at komme lidt væk fra "andedammen".

- Det var en kæmpe-oplevelse at få lov til at repræsentere Danmark, møde andre håndboldkulturer og opleve, hvor stort et slutrunde-set up er. Jeg føler, jeg er kommet hjem med masser af erfaringer.

En million - i begge ender

Om den kommende sæson siger Mathias Albrektsen:

- Det er en ny sæson. Vi skal genfinde os selv på nogle områder, og på andre områder skal vi have lagt på. Det er en spændende proces. Men der er ingen tvivl om, at sæsonen starter ret hurtigt og brat, og det skal vi kunne håndtere. Vi ved alle, at vi skal være klar fra start, men samtidig ved vi også, at det kommer til at tage noget tid at få alle ting til at hænge sammen.

Allerede mandag klokken 10.00 - inden træningen - lagde cheftræner Nicolej Krickau sine taktiske dessiner på bordet over for sine spillere i møderummet i arenakomplekset i Gudme. Efterfølgende satte Krickau følgende ord på Aalborg Håndbold over for Sport Fyn:

- Et bundsolidt hold, som har set godt ord i startfasen - ikke mindst i forsvaret og i målet, hvor Aalborg er langt foran alle andre på det her tidspunkt. Aalborg skal ikke opfinde noget nyt. Magnus Saugstrup ligner en million i begge ender af banen, Benjamin (Benjamin Jakobsen, der kommer fra Skjern Håndbold, red.) har set stærk ud, og Aggefors har stået stærkt i målet.

- Hvor meget lægger du i Super Cuppen?

- Det er en pokal, og ingen skal være i tvivl om, at vi tager til Næstved for at vinde. Men det er ikke en kamp, der definerer vor sæson.

- Hvad skal I byde ind med?

- Vi skal undgå, at Aalborg kommer stort foran i starten. Nordjyderne elsker den ro, de kan spille med ved at have en komfortabel føring. Vi har stærke kort angrebsmæssigt og fysik i forsvaret, og så bliver det selvfølgelig vigtig med redninger i målet.