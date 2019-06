GOG fik wild card til Champions League

HÅNDBOLD: Som ventet fik GOG som Danmarks næstbedste mandskab et wild card til Champions League og skal ikke spille EHF-Cup.

Det har det europæiske håndboldforbund netop konfirmeret, og det overrasker ikke GOG's direktør Kasper Jørgensen.

- Men derfor er vi alligevel glade og har forventninger til turneringen. Det er et step up, siger GOG-direktøren.

GOG kommer i en gruppe fra C- og D-laget, som er under kvaliteten i A- og B-grupperne, men der kan alligevel blive hård modstand for sydøstfynboerne.

- Vi går efter at afvikle alle kampe i Jyske Bank Arena (red.: Arena Fyn), fordi vi ikke må spille i Gudme, fordi der skal være plads til mindst 2500 siddepladser ifølge kravene, siger Kasper Jørgensen.

Der er lodtrækning til gruppespillet torsdag i næste uge og GOG vil trække fem af de følgende mandskaber:

Cocks, Finland, Dinamo Bukarest (Rumænien) Chekhovskie Medvedi (Rusland), IK Sävehof (Sverige), Kadetten Schaffhausen (Schweiz), Tatran Presov (Slovakiet), Bidasoa Irun (Spanien),HC Eurofarm Rabotnik (Makedonien), Orlen Wisla Plock (Polen), Sporting Lissabon (Portugal) og IFK Kristianstad (Sverige).

- At deltage i Champions League er en nul-forretning og vi budgetterer med, at det går i nul. Vi skal selv ud at tjene indtægterne via sponsorer og så videre og der er udgifter forbundet med at deltage i turneringen, så det går i nul, selv om vi får tilskud til at deltage i turneringen, siger Kasper Jørgensen.

Første runde i gruppespillet spilles fra den 11. til 15. september. Fra næste sæson skal Champions League-systemet reformeres, så det bliver sidste sæson under de nuværende konditioner.