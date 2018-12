GOG-direktør efter pokalnederlag: Der er en vigtig kamp på lørdag

Håndbold: Turen fra Silkeborg til det fynske virkede noget længere onsdag aften end i lørdags.

Sådan var følelsen hos GOG-folket, der i lørdags varmede sig over en sejr til de gule over BSV i ligaen men onsdag aften måtte notere et klart fynsk nederlag 30-35 til BSV i en pokalkvartfinale, hvor hjemmeholdet helt løb fra gæsterne i anden halvleg.

Dermed er det BSV og ikke GOG, der skal spille pokalslutspillet Final 4 i Jyske Bank Boxen i Herning den 16. og 17. marts.

Blandt dem, der kørte mod Fyn med tankerne omkring nederlaget, var GOG-direktør Kasper Jørgensen. Han sagde fra bilen:

- Der er egentlig ikke så meget at sige. BSV var bare bedre end os på dagen. Og det gjaldt egentlig på alle parametre. Og så var vi jo lidt stækkede.

GOG havde kun den knæskadede landsholdsback, Niclas Kirkeløkke, på banen i få minutter, den svenske playmaker, Josef Pujol, lider fortsat med eftervirkningerne af et vrid i foden, Lasse Møller er langt fra 100 procent endnu, og Lasse Kronborg har problemer med lysken.

Kasper Jørgensen:

- Der er jo en vigtig kamp i ligaen på lørdag mod TTH, så vi skal op på hesten igen med det samme. Vinder vi den, vil jeg fortsat kalde det et godt efterår for GOG.

GOG ligger nummer to i ligaens grundspil - et point efter Aalborg Håndbold. Og Aalborg skal altså til Skjern på lørdag.

- Vi rækker ud efter førstepladsen i ligaen, og det skal vi have fokus på nu, fastslår Kasper Jørgensen.