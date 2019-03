GOG-direktør efter europæisk nederlag: Vi leverer ikke for øjeblikket

GOG røg ud af EHF Cuppen med et defensivt brag, men direktør Kasper Jørgensen tror på, at holdet kan rejse sig til det slutspil, som begynder i påskeugen.

Håndbold: I GOG havde man håbet på meget mere i Europa i denne sæson - en plads i EHF Cuppens kvartfinale, og, ja, endnu mere med deltagelse i cuppens Final 4 i Kiel den 18. og 19. maj.

Det erkendte direktør Kasper Jørgensen få minutter efter, at det europæiske eventyr søndag aften var endt brat og kontant med et nederlag til Granollers i Catalonien på 31-34. Og et i øvrigt ganske fortjent nederlag.

Med 34 mål imod sig blev det en spansk aften med ikke mindst store defensive problemer for det fynske ligahold - både i målet og i forsvarslinjen. Og ikke mindst i midterforsvaret.

- Vi var generelt spillemæssigt udfordret. Specielt defensivt. Vi manglede de sidste procenter hele vejen rundt, lød det fra Kasper Jørgensen.

Allerede i påskeugen venter første kamp i ligaens slutspil på GOG. På spørgsmålet, om han er bekymret for det slutspil på baggrund af indsatsen i Granollers, var svaret fra Kasper Jørgensen:

- Nej, jeg er ikke bekymret. Vi står over for nogle udfordringer, men dem tror jeg også på, vi kan løse. Spillerne er jo ikke blevet dårligere håndboldspillere, og jeg tror på, at konstruktivt arbejde kan bringe dem tilbage på niveau. Det betyder selvfølgelig også noget, at vi i en periode har været uden Oscar Bergendahl, Lasse Kronborg og Niclas Kirkeløkke.

Både Oscar Bergendahl og Niclas Kirkeløkke fik indhop i Granollers efter skader men er først rigtig på vej tilbage.

Kasper Jørgensen tilføjer, at der også venter et mentalt arbejde. Han sagde:

- Den enkelte spiller skal finde troen på sig selv - og på manden ved siden af.