Jon Andersen stopper i GOG efter denne sæson. Mathias Gidsel er udset til at supplere nyindkøb, der har skrevet under med klubben.

Håndbold: Det bliver helt nyt på positionen højre back hos GOG fra næste sæson.

Allerede før jul bekræftede GOG-direktør Kasper Jørgensen, at klubben har skrevet kontrakt med en ny førstemand på positionen fra næste sæson som erstatning for Niclas Kirkeløkke, der fortsætter karrieren i Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen.

Det lå i luften, at 22-årige Jon Andersen, der har kontrakt til og med denne sæson, måske skulle være GOG's anden mand på positionen - og der har været ført forhandlinger mellem GOG og den unge back - men tirsdag bekræftede direktør Kasper Jørgensen, at Jon Andersen stopper i klubben. Mandag kom det frem, at Jon Andersen måske er på vej til ligarivalerne fra Sønderjyske.

- Jeg kan ikke sige noget om, hvor Jon skal hen, men, ja, han stopper i GOG, lyder det fra Kasper Jørgensen, der tilføjer:

- Det kan der være flere grunde til, og der er vi altså landet. Jon ville prøve noget andet, og det passer egentlig med det, vi vil.

Kasper Jørgensen bekræfter, at Jon Andersen under forhandlingerne har fået at vide, at GOG satser på et nyindkøb som førstemand på højre back, og som det lyder fra Kasper Jørgensen:

- Det afspejler jo så også, hvad vi har kunnet tilbyde Jon.

Sport Fyn har længe fra flere sider fået bekræftet, at GOG's nye førstevalg på højre back er Stig Tore Moen Nilsen fra svenske IFK Kristiansand - et navn, direktøren ikke vil kommentere. Men Kasper Jørgensen fastslår samtidig, at klubben ikke kigger efter flere navne til positionen. Det betyder, at et andet ungt GOG-navn, Mathias Gidsel - som GOG har aftale med helt frem til sommeren 2021 - fra næste sæson bliver opbakningen til nyindkøbet på højre back.

Med Niclas Kirkeløkke langtidsskadet vil GOG imidlertid i resten af denne sæson få brug for en Jon Andersen, der leverer toppræstationer i et spændende forår med ligaslutspil og europæisk håndbold.

- Kasper Jørgensen, du er ikke nervøs for, at man ser en Jon Andersen under niveau i et afgørende forår, nu hvor han er på vej væk fra klubben?

- Overhovedet ikke. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Jon vil levere varen. Jon har været vildt glad for at være i GOG - og vi har været vildt glade ved at have Jon i klubben.