GOG-cheftræner om Europa: En meget hård lodtrækning

Nicolej Krickau, cheftræner i GOG, er ikke begejstret over lodtrækningen til EHF Cuppens gruppespil - selv om GOG får gruppespillets mest profilerede klub som modstander, THW Kiel, i Gruppe D.

- Kiel er klar favorit til at vinde EHF Cuppen og derfor også til at vinde Gruppe D. Kommercielt er Kiel en fantastisk modstander - og kampene mod Kiel bliver en kæmpe oplevelse for spillerne - men det er en modstander på meget højt niveau. Vi har ambitioner i denne turnering om at gå videre, så i det lys ser jeg ikke Kiel som en ønskemodstander, lyder det fra Nicolej Krickau.

To hold fra hver gruppe går videre til knockout-fasen - kvartfinalerunden. I Gruppe D befinder sig - ud over Kiel og GOG - Granollers fra Spanien og Pulawy fra Polen. De tre klubber kommer sandsynligvis til at kæmpe om andenpladsen i gruppen.

- Granollers er i gruppespillet for femte år i træk og er et stærkt hold med stor erfaring. Polakkerne slog TTH Holstebro ud af tredje kvalifikationsrunde i sidste sæson og har også kvaliteter, vurderer Nicolej Krickau.

I gruppespillets første runde i weekenden den 9./10. februar skal GOG møde Pulawy på udebane, og som GOG-cheftræneren siger:

- Det er en nøglekamp i første hug.

TTH Holstebro fik i Gruppe C en sportslig blødere lodtrækning end GOG med FC Porto fra Portugal, Cuenca fra Spanien og Constanta fra Rumænien som modstandere.

- Det er en gruppe, TTH SKAL kunne kvalificere sig videre fra, som det lyder fra Krickau.