GOG-cheftræner efter nederlag til oprykker: - Vi går ikke i panik

Håndbold: GOG-spillerne hang med hovederne, og der var dystre ansigter hos GOG-lederne, efter at sidste sæsons sølvhold fra Sydfyn mandag aften helt fortjent havde tabt 30-33 til oprykkerne fra Fredericia HK efter at have været bagud 16-17 ved pausen.

- Men det er jo også det, jeg siger: Det er ikke en ny problematik, så det giver mig ikke panderynker. Vi ved, det tager tid at spille en helt ny blok sammen i forsvaret - og også med nye målmænd. Vi er trætte af at tabe, men vi går ikke i panik over et nederlag i første runde.

- Sæsonen er lang

Viktor Gisli Hallgrimsson og Svend Rughave i GOG-målet havde vel fem-seks redninger tilsammen. Nicolej Krickau siger:

- Vi har tillid til Viktor og Svend og skal sørge for at give dem nogle bedre betingelser. De kommer til at have bedre dage - det har de også allerede vist. Så kommer de også til at have dårlige dage. Sådan er det at være 19 og 18 år og målmand - for Viktors vedkommende i et nyt land. De dage, hvor de så ikke rammer, der skal vi være dygtigere til at hjælpe - både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Vi havde mulighed for at score flere end 30 mål.

Det blev altså til et nederlag mod oprykkerne. På lørdag tager GOG imod sin skrækmodstander, Aalborg Håndbold, der ligner en kontant favorit til et nyt dansk mesterskab, og 5. september indleder GOG Champions League i gruppe D. Nicolej Krickau:

- Inden sæsonen satte vi os ned og så på programmet med to kampe om ugen og talte netop om den situation "at komme videre fra et nederlag". Det bliver sat på prøve allerede nu. Vi får den ultimative sværeste opgave på lørdag mod det bedste hold i rækken, så det er alt på et bræt. Vi skal ud og se, om vi ikke kan levere en bedre præstation - og om vi ikke kan få noget hjemmebane-drive, som Fredericia havde det mod os.

- Men ingen panik?

- Det er alt for tidligt at snakke om den slags. Sæsonen er lang. Vi skal nok komme.