GOG-chef før topkamp: Det kan godt blive uskønt

Håndbold: Det er nummer et og to i ligaens grundspil, der lørdag mødes i Aalborg, og GOG er kun et enkelt point foran hjemmeholdet. Men at der er tale om en topkamp er ingen garanti for, at opgøret bliver en håndboldmæssig nydelse for publikum. Det konstaterer GOG-cheftræner Nicolej Krickau, der på spørgsmålet, om han er træt af, at hans hold skal ud i en topkamp efter godt 40 dages ligapause, svarer:

- Ulempen er, at det må forventes at blive en topkamp på et lavere fagligt niveau end om seks kampe. Det kan godt blive uskønt. Men det forventer jeg så kan bliver opvejet af intensitet og spænding. For vore muligheder for at vinde tror jeg ikke det gør fra eller til, om vi møder Aalborg nu eller senere. Vi skal selvfølgelig have nogle kampe i benene med Jon Andersen som primær på højre back (efter Niclas Kirkeløkkes langtidsskade, red.). Til gengæld har Aalborg ikke haft tid og mulighed for at se os med Jon i aktion.

19-årige Mathias Gidsel, der brækkede en finger umiddelbart før jul, er andenmanden på højre back. Gidsel trænede ikke med fredag formiddag i Gudme - han passede sin skole i Oure - men han meldes klar til topopgøret i Aalborg.