GOG-chef før afgørende DM-slag: Jeg sover helt fint

- De virker afklarede. Selvfølgelig kan vi blive udfordret, for Aalborg er et dygtigt hold, men jeg synes, vores er præcis der, hvor de skal være. Både mentalt, fysisk og taktisk. Og også med deres spændingsniveau. Jeg skal egentlig bare holde mig væk, nu.

- Jo, men det gør alle kampe. Jeg har en god ro i maven. Når "drengene" har ro i maven, så har jeg det også. Jeg kigger bare på folkene omkring mig og tænker: Nå, men så er der jo god grund til at have ro i maven.

Omar eller ej?

I forbindelse med onsdagens træning var det tydeligt, at holdet forberedte sig på to udgaver af Aalborg. Nordjyderne med den absolutte profil, Ómar Ingi Magnússon, og nordjyderne uden Magnusson. Efter et uheld i semifinalerunden mod BSV - med formentlig en mindre hjernerystelse - var Aalborg uden profilen i GOG's vundne opgør, 33-30, i Jutlander Bank Arena i søndags.

Aalborg Håndbold har ikke meldt noget ud om, hvorvidt Ómar Ingi Magnússon er med i Gudme, men allerede i søndags gik snakken i arenaen, "at Magnussons sæson formentlig er slut".

I Aalborg havde GOG godt styr på nordjydernes frygtede første kontrafase, mens de scorede mange mål på anden- og tredjefasen, og det blev kun til få redninger i det fynske mål.

- Vi var tilfredse med vore få fejl, men Aalborg lavede alt for mange mål på "hurtig midte", og vi ville da gerne have haft nogle flere redninger på nogle af tingene. Med hensyn til returløb, så taler vi splitsekunder på det her niveau. Et halvt skridt for meget på en jubelscene kan blive fatal. Vi skal kunne holde Aalborg under 30 scoringer, for vi skal være forberedt på, at vi selv skal kunne klare os med færre end 33 scoringer.