GOG sikrede sig lørdag aften sikkert adgang til forårets gruppespil i EHF Cuppen - men med en svingende præstation. Direktør Kasper Jørgensen håber, at GOG trækker THW Kiel som en af gruppemodstanderne.

Håndbold: GOG vandt det første kvalifikationsopgør til EHF Cuppens gruppespil mod serbiske RK Vojvodina med 32-27 i Novi Sad. Lørdag aften i Gudme tog de gule så den samlede sejr over den middelmådige og skadesplagede modstander fra Balkan med en ny gevinst - på 38-25 efter 19-12 ved pausen. Det var dog - trods sejrens størrelse - med en svingende præstation af GOG, der specielt i de første 20 minutter præsterede skidt i forsvaret og i målet. Med kvalifikationen er GOG sikret mindst seks europæiske kampe i foråret som supplement til et intenst ligaprogram, som det var tilfældet i 2017. Dengang nåede de gule ikke videre fra gruppespillet til kvartfinalerunden, men det bliver et kontant mål denne gang ifølge direktør Kasper Jørgensen. Direktøren har en ønskemodstander i gruppespillet, hvortil der er lodtrækning på torsdag, nemlig THW Kiel. - Det vil være en fantastisk oplevelse for drengene, og det vil give basis for en stor event på Fyn til hjemmebaneopgøret, lyder det fra Kasper Jørgensen, der tilføjer: - Jeg tror på, at vi har en god chance for at gå i en kvartfinale, og så vil vi jo i givet fald ikke kunne trække Kiel dér. THW har blandt andre den danske landsholdsmålmand, Niklas Landin, og hans bror, Magnus, i truppen.

Legestue til sidst RK Vojvodina var kun kommet til Fyn med 12 spillere. Det skyldtes blandt andet skader. Fire af Vojvodinas normale start-syver var således ikke med i Su'vi:t Arena. Alligevel lykkedes det ikke GOG - som planlagt - at trække hurtigt fra for at få lukket kvalifikationen. Efter 21 minutter af første halvleg førte hjemmeholdet således kun 12-11. Blandt andet havde de tekniske fejl været alt for mange, og GOG-defensiven var langt fra kontant nok. Men det blev bedre hos hjemmeholdet samtidig med, at serberne faldt i niveau. I det 25. minut var der ligadebut til Jeppe Cieslak på venstre fløj, og tre minutter senere havde Cieslak scoret to mål i træk - til 18-11 - og så var det hele reelt afgjort. Specielt med GOG's føring på fem mål efter første kamp in mente. Fra starten af anden halvleg var det 17-årige Svend Rughave i GOG-målet i stedet for Frank Mikkelsen, og hvirvelvinden Mathias Gidsel kom på banen som playmaker. Cheftræner Nicolej Krickau legede med hele holdkortet, og det var cruise control/legestue i gult hjem mod de mere og mere modløse og trætte gæster. Stregen Lars Hald blev sparet - og langt hen ad vejen også fløjen Emil Jakobsen samt landsholdsbacken Niclas Kirkeløkke, der blev mandsopdækket fra start. Odinn Thor Rikhardsson blev topscorer med seks mål, mens Emil Lærke, Lukas Jørgensen og Frederik Bo Andersen scorede hver fem gange. Debutanten Cieslak nettede fire gange. 1289 tilskuere så på.

Høj prioritet Efter kampen sagde Nicolej Krickau: - Vi kom godt ind i kampen - specielt da serberne mistede modet. Jeg er godt tilfreds med den koncentration, som Lasse Kronborg, Frederik Clausen og Lukas Jørgensen viste i midterforsvaret, selv om det blev mest interessant at løbe op og score. Det var dejligt at se de unge spilleres entusiasme - og dejligt at at få givet Jeppe Cieslak debut. Vi må selvfølgelig forvente langt større modstand i gruppespillet, men det glæder vi os til, og ingen skal være i tvivl om, at vi prioriterer EHF Cuppen højt. Fra unge Mathias Gidsel lød det: - En dejlig sejr - og dejligt, at alle slap fra kampen uden skader. Nu glæder vi os til nogle tætte kampe i Gudme i gruppespillet. Men allerede på lørdag bliver det sandsynligvis sværere for GOG, når de skal på en listig ligaopgave hos storsatsende Ribe-Esbjerg HH. Det er vigtigt for GOG ikke at smide de to point mod en "mellemmodstander", som blev så hårdt tjent i Skjern i onsdags.