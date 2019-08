GOG-boss glæder sig til at se defensiven an

GOG-træner Nicolej Krickau vil bruge fredagens træningskamp mod SønderjyskE til at teste et offensivt 5-1 forsvar.

Håndbold: Forberedelserne forud for den nye sæson er i fuld gang i GOG.

Det fynske storhold var i den seneste sæson tæt på den totale succes, men GOG måtte se sig slået i den tredje DM-finalekamp mod Aalborg.

I fredagens træningskamp mod Sønderjyske skal fynboerne forsøge at støve den defensive organisation af, inden jagten på guldet i den nye sæson indledes.

- Det er klart, at de fleste hold i opstarten arbejder meget med relationerne mellem de nye og gamle spillere. Udover det skal vi også arbejde med vores forsvar, hvor vi vil prøve vores 5-1 forsvar af. Dét ved jeg, at Sønderjyske også vil gøre, så derfor kan vi også få trænet at spille overfor et 5-1 forsvar. Det bliver de offensive forsvars kamp, siger GOG-træner Nicolej Krickau.