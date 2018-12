GOG bekræfter: Stortalent på plads helt frem til 2022

Håndbold: Sport Fyn kunne allerede erfare det i sidste uge, og tirsdag bliver det så officielt: Kun 19-årige Emil Lærke har indgået en aftale med GOG, der betyder, at Lærke er på plads i den fynske ligaklub helt frem til sommeren 2022.

Den tidligere kontrakt mellem de to parter havde udløb i sommeren 2020, men aftalen er altså nu forlænget i yderligere to år.

Med aftalen har GOG en langtidskontrakt på plads med et af dansk håndbolds største talenter på venstre back-positionen. I fraværet af den langtidsskadede Lasse Møller har Emil Lærke bredt vingerne helt ud og hamret bolde i kassen på stribe. Lærke var blandt andet en afgørende faktor i GOG's seneste ligasejr på udebane - over Skjern Håndbold, hvor det blev til syv scoringer.

Emil Lærke skal imidlertid fortsat arbejde med sin defensiv, hvor ekstra fysik er en af vejene frem for den unge spiller.

- Vi er meget tilfredse med, at vi har fået en aftale med Emil til '22, lyder det fra GOG-direktør Kasper Jørgensen, der tilføjer:

- Vi har set en Lærke i konstant udvikling, og det er en udvikling vi forventer vil fortsætte og intensiveres i de kommende sæsoner.

I et længere interview til Sport Fyn i fredags ville Emil Lærke ikke kommentere Sport Fyns oplysninger om kontraktforlængelsen. Det lød dog således kontant fra den unge back:

- Jeg har det rigtig godt i GOG, og jeg vil gerne blive i GOG i mange år endnu. Det er en klub med et godt fællesskab. Vi har det socialt godt sammen, og vi har et godt træningsmiljø. På banen løber vi meget, vi slås, og vi fighter for hinanden. Så med hensyn til en dansk klub vil GOG være valget for mig, hvis det er muligt. Men på sigt har jeg selvfølgelig drømmen om en stor klub i Europa!

Barndomsdrømme om "en stor klub i Europa" hedder i øvrigt THW Kiel - netop en af de klubber, GOG skal møde i EHF Cuppens gruppespil i starten af næste år.