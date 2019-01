GOG-back på langtidskontrakt i Sønderjyske

Af Kasper Christensens udtalelse fremgår det altså, at Jon Lindenchrone Andersen er tiltænkt en markant rolle på holdet. En sådan rolle kunne backen ikke umiddelbart forvente at få i GOG, der har skrevet kontrakt med en ny førstemand på højre back fra næste sæson, efter at Niclas Kirkeløkke fortsætter karrieren i Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen.

- Det er en spiller, jeg har fulgt længe. Han kommer fra et stærkt miljø i GOG og har her bevist sig som en dygtig spiller over flere sæsoner. Jeg er sikker på, at Jon kan vokse endnu mere i en større rolle i Sønderjyske. Han er en dygtig tovejs-spiller og har våben i angrebet, der gør, at han både er farlig i midtzonen og bredt i banen.

Det rigtige skifte

I pressemeddelelsen udtaler Lindenchrone sig blandt andet således:

- Jeg ser Sønderjyske som en stor klub med gode værdier og ambitioner om at nå helt til tops i ligaen, og det er et miljø, hvor jeg godt kan se mig selv i. Jeg glæder mig til at blive en del af en ung trup med et dygtigt trænerteam og til at have et stærkt hjemmepublikum i ryggen. Jeg tror på, at skiftet er det helt rigtige for min udvikling.

Tilbage står det faktum imidlertid, at GOG nødvendigvis er nødt til at lægge et markant ansvar på den 22-årige backs skuldre i resten af denne sæson. Med Niclas Kirkeløkkes langtidsskade er det således Lindenchrone, der skal løfte en stor opgave på højre back i et spændende forår for GOG med både slutspil i ligaen samt europæisk håndbold i EHF Cuppen.

Den 22-årige back kom til GOG som førsteårs U18 og er i gang med sin fjerde sæson i klubben. Han er en af de unge spillere i GOG, som relativ "let" har klaret overgangen fra ungdomsspiller til ligaspiller.