GOG-appel afvist: DIF ville ikke risikere modsætningsforhold til forbund

Den sag skulle Danmarks Idrætsforbund (DIF) ikke rodes ind i - og slet ikke i noget, der måske kunne ende i et modsætningsforhold til håndboldforbundets (DHF's) "retssystem".

Tirsdag formiddag meldte DIF's Appelinstans - "sportens højesteret" - således ud, at den ikke vil realitetesbehandle GOG's appel om en ny kamp mellem KIF Kolding og GOG. GOG mener ellers, at to fejlkendelser blev afgørende for kampens udfald.

Dermed står det uafgjorte resultat fra opgøret i Kolding den 20. oktober ved magt, og begge klubber beholder deres ene point.

GOG fik først ret i DHF's Disciplinærinstans, der dømte "ny kamp", men efter en klage fra KIF ændrede DHF's Appelinstans afgørelsen til "ingen omkamp".

Og DIF læner sig i sin afvisning af sagen fuldstændig op af Appleinstansens afgørelse - og vil ikke betvivle instansens kompetence. DIF-afgørelsen slutter således:

"DIF’s Appelinstans finder, at der ikke i sagen er påpeget forhold, der giver

anledning til at betvivle rammerne for den skønsudøvelse, der er foretaget af Håndboldens Appelinstans, og DIF’s Appelinstans afholder sig helt fra at foretage en vurdering af, om Håndboldens Appelinstans besidder den fornødne kompetence til at foretage det påkrævede idrætsgrenspecifikke skøn. Medlemmerne af Håndboldens Side 6 af 6 Appelinstans må forventes at være valgt i overensstemmelse med DHF’s regler herfor, og det er uomtvistet i sagen, at instansens kompetence til at behandle sager af den pågældende karakter følger af appelbestemmelserne i DHF’s Loves § 23, stk. 6. På denne baggrund afvises indbringelsen af Håndboldens Appelinstans’ kendelse af 23. november 2018".

Se hele afgørelsen her:

https://haandbold.dk/media/10294/kendelse-af-18-12-2018-difs-appelinstans-sag-nr-19-2018.pdf

GOG bliver dermed stående på 27 point på andenpladsen i ligaens grundspil - et point efter topholdet Aalborg Håndbold. KIF har samtidig endegyldigt 12 point på 10. pladsen og er i reel stor fare for at misse slutspillet (top-otte).