GOG: Udbytterig Tysklands-tur - og med schnitzel i top

To sejre og en tabt straffekastkonkurrence for GOG ved træningsturneringen Winter Cup ved tyske Bielefeld. Og fredagens wienerschnitzel var i topklasse.

Håndbold: På lørdag spiller GOG en nøglekamp i ligaens grundspil, når turen går til Aalborg. Det er grundspillets nummer et og to - kun adskilt af et enkelt point - i den første kamp efter ligapausen på grund af VM.

Som forberedelse deltog GOG fra torsdag til og med søndag i Winter Cup-træningsturneringen ved tyske Bielefeld, hvor det blev til tre kampe. I fredags blev det til en sejr på to mål over Lübeck fra toppen af 2. Bundesliga, lørdag et nederlag til Bergischer - nummer otte i Bundesligaen - og søndag en sejr på 40-32 over Lemgo, der ligger nummer ni i Bundesligaen.

- Man kan selvfølgelig ikke lægge så meget i resultaterne i en træningsturnering, men jeg synes, vi så mange fine præstationer, lyder det fra GOG-cheftræner Nicolej Krickau.

Krickau peger blandt andet på, at man så en Emil Lærke i god form - og Jon Andersen.

- Og Lars Hald viste, hvad han står for, som cheftræneren tilføjer.

Jon Andersen, der skifter til sønderjyske i næste sæson, vil få en nøglerolle i foråret, idet han erstatter Niclas Kirkeløkke som førstevalget på højre back grundet Kirkeløkkes langtidsskade.

GOG truppen ankom til Fyn sent søndag aften/natten til mandag, og den har nu tre træningspas - tirsdag, torsdag og fredag - til at blive helt skarp til starten på anden halvdel af grundspillet i Aalborg.

Og så - ifølge Nicolej Krickau - lige til et højdepunkt på turen til det tyske, som ikke har noget med håndbold at gøre:

- Wienerschnitzlen fredag aften var bare fantastisk, som han konstaterer.

Og hvor skulle man ellers få en wienerschnitzel af kvalitet hvis ikke i Tyskland?