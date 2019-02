GOG-historie på meget højt niveau: Et glimt fra en kamp mellem GOG og THW Kiel i november 2000, hvor de to klubber mødte hinanden i gruppespillet i EHF Champions League. GOG tabte kampen med et enkelt mål 22-23. Det er Nikolaj Jacobsen - nuværende landstræner og tidligere GOG-spiller - i Kiel-trøjen kæmpende med Torsten Laen, nuværende sportschef i GOG (th.), og Keld Vilhelmsen (tv.). Foto: Hans Sturesson