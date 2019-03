VM-helten Niklas Landin i det nordtyske mål indledte kampen med redninger af afslutninger i fri position fra Emil Jakobsen, Lasse Møller og Lars Hald. Men senere kom GOG'ere mere til fadet. Landin sagde efter opgøret:

- Vi var godt klar over, at det ville blive tæt, hvis ikke, vi var der på dagen. Men vi regnede på forhånd med, at vi skulle stå med to point efter kampen. Da det hele skulle afgøres til sidst, scorede vi på de chancer, vi fik spillet os frem til, og vi var ikke i undertal i de sidste 10 minutter, og det kom også til at betyde meget.

Niklas Landin kalder GOG for et hold med "utrolig store talenter" og tilføjer:

- GOG har et fantastisk ungt hold med spillere, som vil nå langt både i dansk og udenlandsk håndbold. Det er jeg overbevist om. De unge viser allerede i ligaen, at de kan være med.

GOG-cheftræner Nicolej Krickau ankom til arenaen små to timer før kampstart sammen med hustruen, Stine, og parrets to børn. Og cheftræneren var hurtigt ude med et stort til lykke til Odense HC for lørdagens sejr over København Håndbold og dermed fynsk kvalifikation til kvartfinalerunden i Champions League for kvinder.

- Flot klaret af Odense og et stort skridt for klubben, lød det anerkendende fra Nicolej Krickau.

Den svenske stregspiller, Oscar Bergendahl, var som ventet helt ude med de skulderproblemer, han pådrog sig i det omvendte opgør i Kiel. Det lagde et stort pres på Lars Hald - ikke mindst forsvarsmæssigt - da også veteranen Lasse Kronborg er væk fra holdet. Kronborg slås med en diskusprolaps. Unge Lukas Jørgensen skulle supplere Lars Hald og gjorde det i øvrigt rigtig flot sammen med en anden helt ung GOG-spiller, Mathias Gidsel.

Søren Kildelund, arenachef i Gudme, kunne ses gå lidt hvileløst omkring i Jyske Bank Arena før kampen - og ikke rigtig vide, hvad han skulle gøre af arme/hænder. På dagen var GOG's hjemmebane jo flyttet fra Su'vi:t Arena til Jyske Bank Arena.

- Jeg kigger lige lidt, hvordan de gør det her, lød det fra Søren Kildelund.

TMS Ringsted lider i ligagrundspillet med en status som bundprop. I 23 kampe er det kun blevet til ni point, og oprykkerne har tre point op til kriseramte KIF Kolding på den første placering over stregen. Men trods de barske realiteter skulle TMS-chef Christian Dalmose passe sin tjans som kommentator for TV3 Max i Jyske Bank Arena.