GOG: Skidt håndboldkamp - men vigtigt point

På en håndboldmæssig mærkværdig dag kom GOG reelt et skridt nærmere en samlet sejr i grundspillet. En sejr, der vil betyde det mest gunstige udgangspunkt for slutspillet, og en sejr, der sandsynligvis vil betyde Champions League i næste sæson.

For GOG er det ene point næsten en sejr. Fynboerne holder på førstepladsen altså et point ned til netop Aalborg, og de gule er også bedst i det indbyrdes regnskab.

Det lignede aldrig det topopgør i grundspillet, som kampen reelt var, mellem nummer et og to Men måske var det netop den kendsgerning, at det var et topopgør, der gjorde det hele så uskønt. Uskarpe spillere efter 40 dages pause i ligaen ville så gerne mere, end kampformen tydeligvis er til lige nu.

Dermed fik GOG et point med fra Jutlander Bank Arena efter en - specielt offensivt - rigtig dårlig indsats. Men heldigvis for fynboerne leverede hjemmeholdet ligeså dårligt. Så alt i alt blev det skidt reklame for håndbolden over for 4274 tilskuere i arenaen og rigtig mange seere på TV2.

19-årige Mathias Gidsel er ikke bange for at tage nærkampene - her mod Rene Anthonsen (tv.) og Andreas Holst Jensen (tidligere GOG). Der ligger mange spilleminutter og venter på Gidsel i foråret. Han giver bagspillet fart og overraskelser. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

19-årig hvirvelvind

GOG's bagspil var helt væk i de første 30 minutter. GOG kan takke sin islandske fløj, Odinn Thor Rikhardsson, for at fynboerne ikke reelt tabte opgøret i første halvleg. Med fem scoringer efter personlige fejl fra hjemmeholdet og et fremprovokeret straffekast, som Emil Jakobsen scorede på, sørgede Rikhardsson for, at GOG trods alt var med ved pausen - "kun" nede 8-11. De to sidste, fynske mål i halvlegen blev sat ind af Lars Hald fra stregen og af Lasse Møller fra bagrummet.

Spillere som Jon Andersen, Emil Lærke, Josef Pujol og, ja, også matchvinder Lasse Møller leverede rigtig skidt i første halvleg. Det blev lidt bedre i anden halvleg, hvor bagspillerne fik mere afstand til Aalborg-forsvaret, og hvor Lasse Møller begyndte en slags enmandskrig med seks scoringer.

Det hjalp også på GOG-spillet, at Mathias Gidsel - 20 år på fredag - kom ind i bagspillet. Gidsel giver fart. Han betyder overraskelser.

Da playmaker Pujol kastede to bolde væk i slutfasen, lignede det en hjemmesejr, men Aalborg-spillerne tøvede og fejlede også, da de havde chancen for at lukke det hele. Og man skal altså ikke række Lasse Møller en lillefinger, for så tager han hele armen. Møller spillede og kæmpede videre - mentalt upåvirket af at have leveret skidt i de første 30 minutter.

Det er en af hans store styrker.