GOG-Skanderborg: Navne med advarsel mod hagl og landstræner tilbage i GOG

410 VIP-gæster spiste i arenakompleksets hal 2 i Gudme før kampen. Der var vildt på menuen, og på en seddel på bordet stod der: "Vær opmærksom på, at der kan forekomme hagl i maden". Ja, der var på alle måder lagt op til et vildt drama i Gudme.

Niclas Kirkeløkke - GOG's langtidsskadede landsholdsback (overrevet korsbånd) erklærer sig meget tilfreds med det foreløbige forløb af sin genoptræning.

- Det går helt vildt godt. Jeg træner ikke med de andre men er begyndt på små øvelser, og min vægttræning bliver stadig tungere, siger Kirkeløkke således til klubbens hjemmeside, og han fortsætter:

- Jeg kan ikke sige noget om et tidspunkt for et comeback. Mange ting kan gå galt - eller godt. Men jeg glæder mig meget til at spille igen. Jeg vil gerne slutte godt af i GOG.

Niclas Kirkeløkke fortsætter i næste sæson karrieren i Bundesligaen - i Rhein-Neckar Löwen.

I januar lykkedes det for landstræner Nikolaj Jacobsen at føre det danske herrelandshold til den første VM-guldmedalje nogensinde. Efter sommerferien skal Nikolaj Jacobsen være assistenttræner for GOG/Gudmes U19-kvinder.

Landstrænerens kontrakt med Rhein Neckar Löwen ophører efter denne sæson, hvorefter han vender hjem til Danmark, og da hans datter Sille Jacobsen spiller i Nikolaj Jakobsens gamle klub, har Nikolaj Jacobsen sagt ja til at assistere sin tidligere holdkammerat Keld Vilhelmsen i arbejdet med U19-pigerne. Trænerteamet kommer desuden til at besta af assistenttræner Anders Schwartz, og oprustningen på kvindesiden i GOG/Gudme fuldendes af, at en nuværende ligatræner, Skanderborgs Kristian Danielsen, fremover bliver fysisk træner for GOG/Gudmes U19-kvinder.

I Skanderborg Håndbold er glæden over en stor sæson markant. Også fordi, klubben er klar til pokalslutspillet Final 4 i Jyske Bank Boxen i Herning i den kommende weekend. I lørdagens semifinalerunde bliver det et østjysk lokaldrama mellem Skanderborg og Århus Håndbold, mens den anden semifinale spilles mellem BSV og Aalborg Håndbold. BSV slog GOG ud af turneringen i kvartfinalerunden i et opgør i Silkeborg. GOG-cheftræner Nicolej Krickau har fidus til, at Erik Veje & Co. i Århus kan levere et godt resultat. Århus blev pokalmester i 2013.

- Veje har det med at levere et stort resultat med en titel med nogle års mellemrum, som det lyder fra Krickau.

Der er nu lang pause i ligaen. GOG skal først i aktion i Helsingør hos Nordsjælland onsdag den 27. marts. Det betyder imidlertid ikke, at den kommende tid bliver kampfri. På torsdag drager GOG'erne til Svendborg Idrætscenter og en pokalkamp i femte runde mod Svendborg Håndboldklub fra toppen af 3. division. Den kamp glæder de sig ikke mindst til i Svendborg! Lørdag den 23. marts gælder det så hjemmekampen mod polske Pulawy i gruppespillet i EHF Cuppen. Vinder GOG den, er der sandsynligvis lagt op til en nøglekamp hos spanske Granollers søndag den 31. marts i sidste gruppekamp. Sejre over Pulawy og Granollers kan meget vel sende de gule til turneringens kvartfinalerunde.