GOG-Skanderborg Håndbold: To gange mere for mindre

Lørdag eftermiddag tørner de to "mere for mindre"-klubber så sammen i en dramakamp i Su'vi:t Arena i Gudme.

- Skanderborg har formået at sammensætte et bredt og stærkt hold af dygtige spillere, der trængte til nye omgivelser (eksempelvis Cornelius Kragh, red. ), spillere med kæmpe erfaring (eksempelvis Morten Balling, red. ) og nye talenter (eksempelvis Mads Kalstrup, red. ). Og så fremstår holdet som en enhed, hvor alle kæmper for alle, og hvor holdet er over alle, vurderer GOG-cheftræner Nicolej Krickau.

Og østjyderne gør det altså stærkt på et yderst skrabet budget i ligasammenhæng. Efter Sport Fyns oplysninger er Skanderborg Håndbolds budget således ikke over tre millioner kroner.

Skanderborg Håndbold er sæsonens store, positive overraskelse med en øjeblikkelig fjerdeplads i grundspillet og med sejre på stribe over de traditionelle tophold - senest 29-28 hjemme over formstærke Skjern Håndbold, 27. februar. Også GOG måtte 10. november køre fra Fælleden i Skanderborg med et nederlag 29-32.

Men der er en anden klub i ligaen, der kan det der med "at få mere for mindre".

Håndbold: GOG topper ligaens grundspil med et spillerbudget på otte-ni millioner kroner - et væsentligt lavere budget end de traditionelle, øvrige topklubber, GOG sammenligner sig med - BSV, Skjern og Aalborg.

Sådan er stillingen i toppen af ligaens grundspil:1. GOG 23 kampe 36 point 2. Aalborg 23 kampe 35 point 3. TTH 23 kampe 30 point 4. Skanderborg 23 kampe 30 point 5. Skjern 24 kampe 30 point 6. BSV 22 kampe 29 point 7. Århus Håndbold 22 kampe 27 point 8. Ribe/Esbjerg 23 kampe 21 point ––––––––––––––––––––– 9. Sønderjyske 23 kampe 20 point Stillingen er før fredag aftens tre aftenkampe - Aalborg-Lemvig/Thyborøn, BSV-KIF Kolding og Mors/Thy-Sønderjyske. Top-otte går til slutspillet i to puljer: Pulje 1: 1-4-5-8 og pulje 2: 2-3-6-7. Nummer et og to i grundspillet får to point med til slutspillet. Nummer tre og fire i grundspillet får et point med til slutspillet. Vinderen af grundspillet får formentlig en billet til næste sæsons Champions League.

Seks-syv "hjerneblødninger"

For GOG resterer der tre opgør af grundspillet, og fynboerne kan sandsynligvis kun tåle at tabe et enkelt point, hvis de ikke skal blive overhalet af Aalborg Håndbold i kampen om at vinde grundspillet og dermed indløse en sandsynlig billet til næste sæsons Champions League. Skanderborg kæmper for at få et point med over til slutspillet.

Efter to nederlag til THW Kiel i EHF Cuppens gruppespil og et noget mere uventet nederlag ude til Sønderjyske i ligaen kom GOG tilbage på vindersporet onsdag aften i Ceres Arena mod cheftræner Erik Vejes Århus Håndbold. Det var en kamp med op- og nedture for vindende GOG. De første 20 minutter var specielt indsatsen i forsvaret ringe, men GOG fik løftet sig i anden halvleg med specielt stærke minutter i midten af halvlegen, hvor fynboerne kom foran med fire mål og reelt afgjorde opgøret.

- Som kampen i Aarhus skred frem, blev tingene bedre og bedre. Specielt defensivt. Men jeg noterer mig også, at holdet begik seks-syv "hjerneblødninger" fordelt over både forsvar og angreb. Hvis vi gør det igen mod Skanderborg, så taber vi, fastslår Nicolej Krickau.