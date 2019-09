GOG: Presset lurer lige om hjørnet

GOG tager lørdag mod ligaens bedste mandskab lige nu - Aalborg Håndbold - i sæsonens første hjemmekamp og risikerer at skulle til Mors på onsdag uden point til en "must win"-kamp.

Håndbold: Med mandagens uventede nederlag i ligagrundspillets første kamp til oprykkerne fra Fredericia HK har GOG givet sig selv en vanskelig start på den nye sæson.

Lørdag kommer ligaens pt. bedste hold, Aalborg Håndbold, til Gudme til GOG's første hjemmekamp.

- Taber vi til Aalborg, så skal vi til Mors på onsdag (for at møde Mors-Thy Håndbold, red.) med to nederlag, og så er der pludselig pres på. Så skal vi have en sejr for at være med. Men det pres vil sandsynligvis komme flere gange i sæsonen, som cheftræner Nicolej Krickau konstaterer.

Men fynboerne lægger sig ikke ned på forhånd mod Møllgaard & Co. fra det nordjyske trods en meget skidt indsats - specielt forsvarsmæssigt - i Fredericia. Som Krickaus svar på spørgsmålet, "hvad er succeskriteriet mod Aalborg?", lyder:

- Vi er for godt et hold til at være romantikere og bare sige, "at vi skal levere en god præstation". Vi går altid efter sejren. Men jeg vil også se forbedringer fra kampen mod Fredericia. Også selv om vi ikke skulle vinde.

GOG-direktør Kasper Jørgensen siger:

- Der er ingen, der er stolte af det, vi leverede i Fredericia. Jeg håber - og jeg er sikker på - at der er langt mere i holdet. Vi har fortsat top-fire som mål. Det var en tabt kamp. Der er en ny kamp lørdag. Sæsonen er lang.